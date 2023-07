“Non la vogliono più, ha esagerato”. Serena Bortone e la marcia indietro della Rai: un futuro incerto per la conduttrice - Controcopertina

La notizia che circola attualmente riguardo a Serena Bortone, la celebre conduttrice di Oggi è un altro giorno, non è delle più rosee. Pare che la Rai abbia preso una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua carriera televisiva. I vertici dell’emittente sembrano aver preso provvedimenti dopo un gesto controverso della conduttrice, lasciandola in una sorta di limbo professionaleSerena Bortone e la marcia indietro della Rai: un futuro incerto per la conduttrice di Oggi è un altro giorno” Le anticipazioni di TvBlog gettano luce su questa situazione delicata.

Un terremoto nella tv di Stato

La Rai ha recentemente perso diversi volti noti, tra cui Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata. Ora, sembra che Serena Bortone si unisca a questa lista, ricevendo una notizia sconvolgente dalla Rai. Inizialmente, sembrava che avesse l’opportunità di assumere un ruolo di rilievo che avrebbe portato la sua carriera ad un livello superiore. Tuttavia, a causa di un gesto controverso, i vertici dell’emittente pubblica hanno deciso di punirla, escludendola dai piani futuri.

La brutta notizia per Serena Bortone

Secondo quanto emerso, Serena Bortone era stata indicata come la candidata ideale per sostituire una conduttrice all’interno della Rai, ottenendo un ruolo di spicco in una fascia oraria prestigiosa. Tuttavia, il suo discorso polemico nella puntata conclusiva di Oggi è un altro giorno avrebbe indispettito la nuova dirigenza della Rai. Di conseguenza, è stata effettuata una marcia indietro e il suo nome è stato immediatamente cancellato dalla lista dei possibili sostituti.

Un futuro incerto per Serena Bortone

Secondo quanto riportato da TvBlog, Serena Bortone era stata considerata come possibile sostituta di Bianca Berlinguer, che dopo 34 anni alla Rai si è trasferita a Mediaset. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente: “Il tono del suo discorso non è piaciuto alla nuova dirigenza della Rai, di conseguenza l’opzione di Serena Bortone per il martedì sera su Rai3 è saltata. Non verrà annunciato alcun nome per il dopo Berlinguer su Rai3. La decisione verrà presa con calma e le valutazioni sono in corso.”

Conclusioni

La decisione della Rai di ritirare Serena Bortone dal ruolo che potrebbe averle offerto nuove opportunità professionali rappresenta un duro colpo per la conduttrice. Nonostante le sue abilità e l’impegno dimostrato nel programma Oggi è un altro giorno, sembra che il suo futuro nella televisione pubblica sia ora incerto. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se ci saranno opportunità alternative per Serena Bortone nel panorama televisivo.