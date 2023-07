Nooo, ti ha fregato!”. Non sono una signora, l’eliminato si svela e Alba Parietti a bocca aperta: chi era Saetta”

La terza puntata di “Non sono una signora”, il popolare show condotto da Alba Parietti, ha riservato una sorpresa inaspettata non solo per il pubblico ma anche per la stessa padrona di casa. Durante l’eliminazione, l’ospite misterioso che si era esibito con il nome d’arte di Saetta McDawn ha finalmente svelato la sua identità, scatenando uno stupore generale sia in studio che tra gli spettatori a casa.

Lo stupore della giuria

Anche i membri della giuria sono rimasti a bocca aperta di fronte alla rivelazione dell’ospite nascosto dietro il costume e la parrucca verde fluo. Sabrina Salerno, seduta accanto a Filippo Magnini, Mara Maionchi e Cristina D’Avena, ha persino pensato che si trattasse di David Gandy. Va detto che il team di truccatori di “Non sono una signora” ha fatto un lavoro eccezionale nel nascondere l’identità dell’ospite. Nemmeno Alba Parietti ha riconosciuto che si trattava di suo figlio.

La sorpresa per Alba Parietti

Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della terza puntata nel ruolo di Saetta McDawn. Dopo l’eliminazione, Alba Parietti ha espresso la sua sorpresa a Francesco, dicendo: “Innanzitutto menti malissimo, ti sto chiamando da tre giorni. Non ti chiedo nemmeno da chi hai imparato a muoverti perché temo che non siano state le drag queen”. Ha anche aggiunto che gli autori dello show le hanno mentito, ma che affronterà la questione in un altro momento. Rivolgendosi a Vanessa Van Carier, ha scherzato dicendo: “Se mi somiglia? Preferivo quando mi dicevano ‘è tutto suo padre!’ Sembri uno dei Kiss”.

Le parole di Francesco Oppini

Francesco ha rivelato che all’inizio, quando sono stati forniti i primi indizi sulla sua identità, pensava che gli autori gli stessero facendo uno scherzo. Ha poi confessato alla madre che è stato difficile nascondersi mentre era presente nello show, poiché ha dovuto rinunciare a molte energie per cercare di mantenere il suo segreto. Infine, ha affermato che per lui il mondo drag rappresenta una forma d’arte e una liberazione personale, e che dietro a tutto questo c’è un lavoro intenso.

La rivelazione dell’identità di Saetta McDawn ha suscitato grande sorpresa e curiosità tra il pubblico di “Non sono una signora”. L’ospite misterioso, in realtà Francesco Oppini, ha dimostrato talento e dedizione nel mondo drag, sottolineando l’importanza di questa forma d’arte come espressione personale. L’episodio ha reso ancora più avvincente lo show, alimentando l’attesa per le prossime puntate e le sorprese che ancora ci riserverà.