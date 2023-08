Nove persone indagate per abusi su una giovane disabile: l’orrore di una storia tragica

Una terribile vicenda di abusi sessuali su una giovane donna affetta da disabilità psichica ha scosso la provincia di Enna. Nove individui, con età comprese tra i 33 e i 76 anni, sono al centro di un’indagine della Procura di Enna, accusati di aver perpetrato violenze orrende nei confronti di una persona vulnerabile e indifesa. Scopriamo i dettagli di questa tragica storia.

Gli orrori dell’accusa

Le accuse rivolte ai nove indagati sono gravi e sconcertanti: violenza sessuale aggravata su una persona incapace di intendere e di volere. Secondo l’accusa, questi individui approfittavano della fragilità della giovane donna per ingannarla e portarla nelle loro case, dove commettevano gli abusi. In cambio, le offrivano somme insignificanti di denaro o piccoli regali, approfittandosi della sua situazione di indigenza.

Un’agonia che non si ferma

La tragedia si complica ulteriormente dal fatto che la vittima è rimasta incinta a seguito degli abusi subiti. Tuttavia, questa circostanza non ha fermato i responsabili, che hanno continuato a perpetrare gli abusi anche durante la gravidanza. Sconcertante è il modo in cui hanno sfruttato la “condizione di inferiorità psichica” della giovane donna per perpetrare i loro atti indecenti.

Il coraggio della vittima

La giovane vittima ha dimostrato grande coraggio e determinazione nel testimoniare durante un’audizione preliminare, che si è tenuta in un’aula protetta a Enna. La sua testimonianza ha contribuito a far luce su questa orribile situazione e a portare alla luce i responsabili di tanto dolore e sofferenza.

La cronaca degli abusi

Le presunte violenze si sono verificate nel corso dell’intero anno 2022 e sono proseguite fino a pochi mesi fa. Durante questo periodo, la giovane donna è stata vittima di un terribile calvario, subendo ripetuti abusi perpetrati da più persone. Solo all’inizio del 2023, l’indagine della Procura di Enna è stata avviata, permettendo alla vittima di essere trasferita in un luogo protetto, lontano da chi le ha inflitto tanto dolore.

Il precedente inquietante

Tra gli indagati figura anche un individuo con un pregresso penale per violenza sessuale ai danni di un altro disabile. Questo fatto rende ancora più allarmante la situazione e solleva domande sulle misure di prevenzione e protezione nei confronti delle persone vulnerabili.

In attesa delle prossime fasi dell’indagine

Attualmente, tutti i nove indagati sono a piede libero, in attesa delle prossime fasi dell’indagine. La società è in attesa di giustizia, nella speranza che chi è colpevole paghi per le sue azioni e che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.

La storia di questa giovane disabile e gli abusi subiti gettano luce su un lato oscuro della società che non possiamo ignorare. È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo insieme si impegnino per proteggere le persone vulnerabili e prevenire che tragedie come questa si ripetano. Siamo chiamati a dare voce alle vittime e ad agire con determinazione per costruire una comunità più sicura e rispettosa per tutti.