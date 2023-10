Nunzia De Girolamo ha un marito, si chiama Francesco Boccia e una figlia di nome Gea

Chi è Nunzia De Girolamo?

Nunzia De Girolamo è una figura notevole nella politica italiana e nel mondo della televisione. Nata il 10 ottobre a Benevento, è conosciuta per il suo percorso professionale eclettico. Ecco una panoramica della sua vita e della sua carriera.

Vita Personale e Famiglia

Nunzia De Girolamo è stata sposata con il deputato del Pd, Francesco Boccia, dal 23 dicembre 2011. Dalla loro unione è nata una figlia di nome Gea, il 9 giugno 2012. Tuttavia, il loro matrimonio ha attraversato periodi difficili, soprattutto quando Nunzia ha affrontato problemi giudiziari. Nel 2018, è stata accusata di reati come concussione, voto di scambio e abuso d’ufficio, oltre a tentata violenza privata nei confronti di un giornalista. Fortunatamente, è stata assolta da queste accuse. Dopo l’assoluzione, la coppia ha pianificato di avere un secondo figlio, ma a causa di continue tensioni, hanno rinunciato all’idea.

Carriera Politica

Dopo aver ottenuto la laurea in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, Nunzia De Girolamo ha intrapreso con successo una carriera forense. Successivamente, ha fatto il suo ingresso nella politica, inizialmente con Forza Italia a Benevento. Nel corso degli anni, ha cambiato partito più volte, passando dal Popolo delle Libertà nel 2008 e 2013, per poi tornare a Forza Italia nel 2015 come commissario politico in Molise.

Passaggio al Mondo della Televisione

Dopo un periodo nella politica, Nunzia De Girolamo ha deciso di dedicarsi completamente al mondo della televisione. Nel 2018, ha gestito due rubriche su importanti giornali, “Nunzia Vobis” su il Tempo e “Piazza del Popolo” su Libero. Nel 2020, ha ottenuto la qualifica di giornalista pubblicista presso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Nello stesso anno, ha iniziato a collaborare al programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti su La7.

Partecipazione a “Ballando con le Stelle”

Nunzia De Girolamo ha dimostrato il suo talento anche sul palcoscenico televisivo partecipando come concorrente alla quattordicesima edizione del popolare programma “Ballando con le Stelle,” in coppia con il ballerino Raimondo Todaro nel 2019.

Carriera di Conduttrice

Nel 2021, è stata la conduttrice del programma “Ciao Maschio” su Rai Uno. Nel 2023, la vediamo impegnata nella conduzione di “Estate in Diretta,” la versione estiva del noto programma “La Vita in Diretta,” in onda su Rai Uno.

Nunzia De Girolamo, con la sua carriera poliedrica, continua a essere una figura di spicco nella televisione italiana. Restiamo in attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro per questa donna dal percorso tanto variegato.