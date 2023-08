Olbia: esplosione di un camper sulla spiaggia di Bados

Un tragico incidente ha sconvolto la spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci in Sardegna. Un camper, in cui si trovava una famiglia, è esploso causando la morte di un bambino di 10 anni e ferendo gravemente i suoi genitori.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas dalla bombola utilizzata per cucinare all’interno del camper. Al momento dell’esplosione, il veicolo era parcheggiato in via del Mulinello, a ridosso del litorale.

Le conseguenze dell’esplosione

L’esplosione ha provocato un incendio che ha coinvolto anche i bungalow vicini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco di Sassari, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nello spegnimento delle fiamme che hanno raggiunto anche la vegetazione circostante. Il fumo nero causato dall’incendio è stato visibile a distanza.

La reazione delle autorità e della comunità

La notizia dell’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale e non solo. Sono stati espressi messaggi di solidarietà alla famiglia colpita dalla tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause dell’incidente.

La nostra redazione seguirà gli sviluppi della vicenda e aggiornerà i lettori non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.