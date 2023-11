Omaggio a Giulia Cecchettin: differenze tra “Tu si que vales” e “Ballando con le Stelle”

La tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, l’atrocemente uccisa studentessa universitaria, ha sconvolto l’Italia, e la reazione dei programmi televisivi ha suscitato reazioni diverse da parte del pubblico.

“Tu si que vales” onora la memoria di Giulia

Durante la finale di “Tu si que vales,” è stato mostrato un segno di rispetto e sensibilità verso Giulia Cecchettin. Luciana Littizzetto ha espresso vicinanza alla famiglia di Giulia e il rispetto è stato ulteriormente evidenziato dalla scelta dei giurati di indossare abiti scuri e sobri invece di abiti sfarzosi. Luciana Littizzetto ha dichiarato: “Un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, a Giulia… Volevo ricordare che qualche ora prima è stata uccisa anche una guardia medica in Calabria di 65 anni e quattro giorni fa c’è stata un’altra donna strangolata. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata.”

“Ballando con le Stelle” inizialmente senza menzione

In contrasto, “Ballando con le Stelle” non ha fatto alcun accenno alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin fino all’1.30 di notte. Durante la trasmissione, non sono stati apportati cambiamenti nel vestiario in segno di rispetto. Giurati e conduttrice hanno indossato abiti colorati e sgargianti. Tuttavia, successivamente, Ivan Zazzaroni ha ricordato Giulia Cecchettin, ricevendo applausi dal pubblico. Milly Carlucci ha aggiunto: “Non conta nulla perché il dolore delle famiglie rimane e le nostre parole servono davvero a poco, ma è giusto per dire che anche noi siamo esseri umani e soffriamo alla stessa maniera.”





Reazioni sui Social Media

L’approccio di “Ballando con le Stelle” è stato oggetto di critiche sui social media, con alcuni utenti che hanno espresso delusione per il ritardo nell’onorare la memoria di Giulia Cecchettin, considerando che la notizia del ritrovamento del corpo era già nota prima della messa in onda del programma. La reazione del pubblico riflette la sensibilità di fronte a tragedie come questa e l’importanza di un rispetto adeguato nei confronti delle vittime e delle loro famiglie.