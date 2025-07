È scomparsa Jenny Corrò, talento del body painting: aveva 41 anni e lottava contro un tumore

Lutto nel mondo dell’arte: la scomparsa di Jenny Corrò, artista originaria di Mira, in Veneto, ha lasciato un vuoto profondo. La donna, conosciuta per il suo talento nel body painting e nel belly painting, si è spenta all’età di 41 anni dopo una breve battaglia con un tumore, diagnosticato appena tre mesi fa. La notizia della sua morte è arrivata nella mattina di mercoledì 16 luglio, gettando nello sconforto amici, familiari e colleghi.





La passione per l’arte ha segnato l’intera vita di Jenny Corrò, che fin da giovane ha dimostrato un talento straordinario nell’utilizzo dei colori e nella creazione di opere uniche. Dopo essersi diplomata presso la scuola di grafica pubblicitaria di Mestre, ha deciso di dedicarsi al body painting, una forma d’arte che le ha permesso di esprimere la sua creatività in modo originale e innovativo. Grazie al suo impegno e alla sua abilità, nel 2023 aveva conquistato importanti riconoscimenti: il titolo di vice-campionessa mondiale nella categoria make-up SFX e quello di vice-campionessa italiana nella categoria open team.

La sua carriera è stata caratterizzata da una continua evoluzione artistica e dalla capacità di trasformare ogni pennellata in un’emozione. Sul suo profilo Instagram, Jenny Corrò condivideva spesso le sue creazioni, accompagnandole con riflessioni profonde sul significato dell’arte nella sua vita. Nel suo ultimo post, pubblicato il 21 maggio, aveva scritto: “La passione si riscopre in ogni gesto, in ogni tratto. È come un battito che ci accompagna e dà senso a ogni colore scelto. Ogni traccia è un pezzo di me, questo è il mio modo di parlare… attraverso i colori. Il pennello tra le mani, il cuore che batte più forte.”

Oltre al dolore per la sua prematura scomparsa, la famiglia di Jenny Corrò aveva già dovuto affrontare un’altra grave perdita pochi mesi fa. A dicembre, infatti, era morto il padre Claudio, macellaio molto conosciuto e stimato nella comunità di Calcroci. Anche lui era stato colpito da un tumore. La morte del padre aveva segnato profondamente Jenny, che aveva affrontato quel lutto con grande forza, cercando conforto nella sua arte.

La madre Oriana e la sorella Laura hanno ricordato Jenny Corrò con parole piene di affetto e ammirazione: “Un vulcano di creatività”, hanno dichiarato, sottolineando l’energia inesauribile e la passione che la contraddistinguevano. La sua arte era per lei non solo un lavoro, ma una vera e propria vocazione, un mezzo per comunicare emozioni e raccontare storie attraverso forme e colori.

La comunità di Mira si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si terranno sabato 19 luglio alle ore 11:00 nella Chiesa Parrocchiale San Marco Evangelista di Mira Porte. Sarà l’occasione per amici e conoscenti di rendere omaggio a una donna che ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Jenny Corrò lascia una figlia quindicenne, che dovrà affrontare la perdita della madre con il supporto della famiglia e della comunità. La sua eredità artistica rimarrà viva attraverso le opere che ha realizzato e i riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera. Il suo talento continuerà a ispirare coloro che, come lei, vedono nell’arte un linguaggio universale capace di superare ogni barriera.