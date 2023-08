Ondata di orrore su strada: avvocato e bimba di 3 anni coinvolte in incidente mortale

Nel cuore di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, si è consumata una tragedia stradale che ha lasciato una scia di dolore. Due auto, una possente BMW e un’elegante Alfa Romeo Giulietta, hanno colliso frontalmente, portando via con sé la vita di tre persone. L’incidente ha causato la scomparsa dell’avvocato Antonella Teramo, 37 anni, proveniente da Milano, e della sua dolce figlioletta Maya, appena 3 anni, oltre al 39enne Domenico Politi, originario di Cittanova.

L’Impatto Devastante

La domenica del 20 agosto resterà scolpita come una giornata di dolore e lutto. Lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno, il destino ha incrociato la strada di queste vite, portando a una collisione frontale che ha squarciato il cuore di Melicucco. Il violento impatto ha portato alla morte immediata del conducente dell’Alfa Romeo Giulietta, il 39enne Domenico Politi, così come dell’avvocato Antonella Teramo e della dolce Maya, che erano a bordo della BMW guidata dal fratello di Antonella, Domenico Teramo, anch’egli di 39 anni. Una famiglia è stata strappata alla vita, e altre tre persone, tra cui un’altra bambina e i suoi genitori che viaggiavano con Antonella, sono rimaste gravemente ferite.

Un Quadro Inquietante

L’incidente, ancora in fase di analisi da parte delle autorità competenti, ha gettato luce su una scena inquietante. Le due vetture, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate in modo tragico. La violenza dell’impatto è stata devastante, portando via vite umane in un istante.

Destini Intrecciati

Nel vortice di questa tragedia, si intrecciano storie di vita. Domenico Politi, l’uomo alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta, nonché titolare di una rinomata pizzeria a Cittanova, è stato strappato alla sua attività e alla sua famiglia. Dall’altra parte, Antonella Teramo, un’avvocata penalista iscritta all’albo degli avvocati di Vibo Valentia, ma con uno studio legale a Milano, aveva fatto scelte per poter dedicare più tempo alla sua preziosa Maya. Una gita familiare alle cascate di Bivongi si è trasformata in un incubo senza fine.

La Lotta per la Sopravvivenza

La tragedia non ha risparmiato neanche coloro che sono sopravvissuti all’incidente. La compagna di Domenico Politi, Valentina Crudo, 30 anni, insieme alla piccola Fatima, anch’essa di soli 3 anni, hanno subito ferite gravi. I due genitori sono stati sottoposti a interventi chirurgici in ospedale, mentre la piccola Fatima è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale di Messina. Le condizioni di Valentina restano particolarmente preoccupanti, e il suo percorso di guarigione sarà lungo e impegnativo.

Un Addio Inaspettato

Le vittime di questa tragica collisione rappresentavano sogni, speranze e futuri interrotti bruscamente. Antonella Teramo, brillante avvocato dal cuore nobile, e la sua piccola Maya, che aveva ancora tutto il mondo da scoprire, sono ora angeli che veglieranno su coloro che hanno amato.

L’incidente stradale di Melicucco ha lasciato una ferita profonda nella comunità, sottolineando quanto sia preziosa e fragile la vita umana. Queste vite interrotte prematuramente ci ricordano di guidare con prudenza e rispetto per la strada e per coloro che condividono il nostro viaggio. La memoria di Antonella Teramo, Maya e Domenico Politi rimarrà nei cuori di coloro che li hanno conosciuti, insegnandoci a valorizzare ogni istante che abbiamo insieme.