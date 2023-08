Operaio a Dublino distrugge tetto con motosega: lo scontro sul mancato pagamento

Un video diventa virale: l’operatore edile in rivolta

Una scena incredibile ha catturato l’attenzione del web: un operaio di Dublino, armato di motosega, ha deciso di distruggere il tetto di un’abitazione da lui precedentemente realizzato. La ragione di questo gesto estremo? Sembrerebbe che l’uomo non sia stato retribuito per il suo duro lavoro.

La vendetta di un lavoratore scontento

Il video, condiviso su Reddit, ci porta direttamente a Dublino, dove si svolge l’azione. L’utente che ha postato il filmato ha intitolato il video: “Il tizio della Swords Co. Dublin non ha pagato il suo operaio”. Le immagini sono chiare: l’operaio, decisamente furioso, armato di motosega, attacca il tetto della casa, perforandolo in diversi punti. Durante il suo gesto eclatante esclama: “Questo è quello che succede quando non paghi il fot**to conto”.

Le reazioni del web

Come prevedibile, il video ha guadagnato rapidamente popolarità, scatenando un fiume di commenti da parte degli utenti di Internet. La maggior parte sembra essere dalla parte dell’operaio. Un utente ha commentato: “L’altro giorno ho visto questo costruttore seduto a una rotonda accanto alla casa in questione dove ha eretto diversi grandi cartelli. Dicevano ‘(numero civico) (nome della via) NON HA PAGATO PER I LAVORI EDILI. Ha parcheggiato il suo furgone accanto alla rotonda con lo stesso cartello in vetrina”. Un altro ha aggiunto: “Dovranno faticare per convincere qualcuno a ripararlo, nessuno accetterà il lavoro quando scoprirà cosa è successo”.

