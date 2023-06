"Ora sei eterno": Il cinema e la TV piangono la morte di un'icona, protagonista di decine di film e serie di successo - Controcopertina

Un triste addio al famoso attore

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di un attore amato e celebre. Con decine di film all’attivo e numerosi riconoscimenti, è stato uno dei volti più popolari degli anni ’70 e ’80. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia con un breve comunicato, arrivando quasi un mese dopo il decesso avvenuto il 11 maggio per cause naturali. Dopo aver fatto il suo esordio come attore teatrale a Broadway, si era affermato come interprete televisivo, conquistando il pubblico nel ruolo dell’avvocato italo-americano Anthony J. Petrocelli nella serie “Petrocelli” (1974-1976).

Un attore indimenticabile

L’attore, che aveva già interpretato il personaggio di Petrocelli sul grande schermo nel film “Al di là di ogni ragionevole dubbio” (1970), ha lasciato un segno indelebile con le sue numerose interpretazioni di rilievo. Tra queste, ricordiamo il ruolo di Kowalski, l’ex poliziotto in fuga nel road movie “Punto zero” (1971), del dottor Frank Whitman nel film catastrofico “Città in fiamme” (1979), del dottor Garrett Braden nel medical drama “Infermiere a Los Angeles” (1989) e di Jim Avery in “L’inglese” (1999) di Steven Soderbergh, accanto a Terence Stamp.

Un’immensa perdita nel cinema

Barry Newman, scomparso all’età di 92 anni, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema. La sua carriera aveva subito una battuta d’arresto nel 2007, quando gli fu diagnosticato un cancro alle corde vocali, ma poi riuscì a riprendersi. Newman è stato descritto come una persona straordinaria che ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone. Sua moglie ha sottolineato il suo incredibile senso dell’umorismo che illuminava tutto e tutti.

Petrocelli, un’iconica interpretazione

Il nome di Barry Newman è indissolubilmente legato alla serie “Petrocelli”. La trama ruota attorno a un giovane avvocato idealista di nome Tony Petrocelli, laureato all’Università di Harvard, che si stabilisce nella fittizia località di San Remo, nel sud degli Stati Uniti. Vive in un camper e affronta casi di persone in difficoltà economica. Le puntate si caratterizzano per i flashback soggettivi dei vari testimoni, che permettono al pubblico di interpretare i casi da diverse prospettive. Una gag comica ricorrente era il modo storpiato con cui gli interlocutori si rivolgevano a lui (Mr. Petroseli), prontamente corretto dal protagonista con la pronuncia corretta.

Un’eredità che rimarrà eterna

Barry Newman ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema e della televisione. Le sue performance appassionate e il suo talento versatile hanno lasciato un segno duraturo nella storia dell’arte. Nonostante la sua scomparsa, il suo ricordo e il suo lavoro resteranno vivi nel cuore dei suoi fan e continueranno a ispirare le future generazioni di artisti.