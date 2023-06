Oroscopo Branko 10 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi puoi contare sulla stabilità e sulla fiducia, sii franco per consolidare le cose con le persone più vicine a te. Le tensioni intorno a te stanno scomparendo e l’atmosfera diventa più armoniosa. Qualunque cosa tu faccia, non essere lasciato solo, Ariete. Sarai in grado di sbarazzarti di un’importante preoccupazione materiale e vorrai celebrarla. Sarai tentato di uscire e allontanarti dalla routine quotidiana, di guardare dove l’erba è più verde quando si tratta di relazioni. Vivere nel momento sarà il tuo credo.

Toro

Un caro amico o collega di lavoro potrebbe fare qualcosa oggi che ti sorprende. Cerca di non avere reazioni istintive. Toro, pensa prima di agire in modo che la tua risposta sia esattamente quella che vuoi. Ci sono alcune situazioni che non sarai in grado di cambiare drasticamente. Ci vorrà del tempo, quindi mantieni la calma. Cerca di essere più serio e razionale quando pianifichi. Tendi a vedere le cose troppo grandi e imposti l’asticella troppo in alto. Se sei single, sta arrivando un incontro molto promettente.

Gemelli

Oggi le stelle influenzeranno la tua efficienza sul lavoro e in tutto ciò che fai. Errori stupidi, ritardi, comunicazioni confuse, consegne in ritardo, lo chiami. I tuoi progetti più folli stanno catturando tutta la tua attenzione. Questo sta riempiendo il tuo cuore di gioia e puoi vedere gli inizi del successo. Non aver paura di mostrare il tuo talento per l’improvvisazione. Questo è il giorno ideale per i Gemelli per esprimere i loro sentimenti. Ammetti che è ciò di cui hai bisogno e rompi il tuo guscio.

Cancro

Non provare nemmeno a imporre la tua visione delle cose, Cancro. Rimani flessibile e aperto alle esigenze degli altri. La relativa calma che regna oggi ti permetterà di apportare alcuni cambiamenti che farebbero miracoli nei tuoi livelli di energia. Pensa con calma e valuta i pro e i contro dei tuoi piani. Non lasciarti trasportare inutilmente. Potresti sentirti come se il tuo partner stesse diventando esigente. Non prendere tutto ciò che dice alla lettera, sta solo parlando senza pensare. Se sei single, alimenta il tuo ottimismo.

Leone

Oggi può succedere qualcosa che non ti aspettavi. Forse sarà una piacevole sorpresa. Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli. Una nuova era di successo sta iniziando nella tua vita. Leone, dai per scontata qualsiasi battaglia tu debba affrontare. Quando tutto va bene, non resta altro da fare che godersi la vita e tutto ciò che ha da offrire. Non aspettare che qualcosa vada storto perché non c’è nuvola in vista.

Vergine

Senti un profondo bisogno di privacy, ma non preoccuparti perché gli altri capiranno senza che tu debba dire nulla. È interessante notare che Vergine, essere impulsivi potrebbe effettivamente farti tornare indietro. Fai attenzione a come esprimi le tue parole. Sarai tentato di optare per l’opzione facile. Fai attenzione a non dimenticare i dettagli importanti nei tuoi documenti. Nella tua vita emotiva, andrai direttamente all’obiettivo che hai prefissato. Non impegnarti in nulla senza prima pensarci. Potresti essere in grado di incontrare resistenza dall’altra parte.

Bilancia

Non preoccuparti troppo delle cose per cui non puoi fare nulla, sei pronto a sfruttare al meglio la vita. Farai alcuni nuovi contatti che saranno promettenti per il tuo futuro professionale. Concentrati sulla stabilità nelle tue connessioni di lavoro. Le cose devono essere consolidate. Dovresti essere aperto ai cambiamenti quando si tratta della tua vita sociale. Vai con il flusso dei tuoi impulsi irresistibili, Bilancia. Il tuo entusiasmo ti sta incoraggiando a seguire la tua passione. Non affrettarti troppo a fare promesse.

Scorpione

Questo è un giorno da assaporare poiché il tuo fascino ti aprirà tutte le porte. Naturalmente, Scorpione, dovresti fare uno sforzo per moderare la tua impazienza. Eviterete di creare un vicolo cieco nel dibattito, pensate prima di parlare o tacerete. Le persone ti cercheranno per la tua capacità di stare fuori da alcune situazioni. Sarai il maestro delle contraddizioni nella tua vita amorosa, ma non preoccuparti, troverai la motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi.

Sagittario

Questo è un giorno senza riposo per te, Sagittario. Farai bene a non prendere le voci di corridoio come una solida verità. Prova prima a saperne di più. Tempo umido, bagnarsi e batteri hanno buone probabilità di farti ammalare. Fai attenzione a non prendere un raffreddore. Non approvi affatto certi comportamenti e te lo farai sapere attraverso un atteggiamento freddo. Coloro che ricevono la tua disapprovazione non sono dell’umore giusto per cambiare. Non prenderla sul personale.

Capricorno

La fiducia in se stessi è in aumento e la tua sete di vita alleggerisce l’atmosfera intorno a te. Il tuo istinto ti sta indirizzando nella giusta direzione. Ascolta il tuo corpo, sarebbe una buona idea rivedere le tue esigenze dietetiche. Se imponete i vostri metodi e le vostre ambizioni a tutti, andrete a sbattere contro un muro. Capricorno, nuove esperienze ti aspettano. La tua capacità di fare sacrifici per chi ti è vicino ti servirà bene, in quanto ti permetterà di forgiare legami emotivi duraturi.

Acquario

Oggi gestirete i problemi con il discernimento. Vi mostrerete degni dei vostri principi e sarete più apprezzati per questo. Puoi respirare aria fresca al lavoro, soprattutto se sei un lavoratore autonomo. Se la sete di potere detta le tue ambizioni e tu esageri, vedrai avversari imboscati o eventi passati che ti ricordano i tuoi errori. Venere ti influenzerà a rivedere il passato. Acquario, ottieni il più possibile da quelle esperienze, ma non ossessionarti dai rimpianti e non idealizzare i tempi passati.

Pesci

L’autogratificazione è in conflitto con il dovere. Ma questo cambierà in meglio. Sarai più impulsivo del solito in te, Pesci. Saprai come renderti indispensabile al centro dei progetti di gruppo. Esprimi la tua opinione senza esitazione. Evita sport estremi e discussioni tempestose. Il tuo ragionamento logico ti porterà a trarre alcune giuste conclusioni. Ora è il momento di scoprire chi sono i tuoi veri amici. Chiarirai cosa deve essere chiarito in un ambiente tranquillo e intimo. Fallo senza intermediari dubbi.