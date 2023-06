Oroscopo Branko 16 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi non andare alla ricerca di problemi perché ti troveranno. Pensa prima di parlare per evitare una battaglia dell’ego con una figura autoritaria. Non avrai problemi a sottolineare gli errori degli altri, ma fai attenzione a come reagiranno. Modera quello che dici. Troverai soluzioni ai problemi quotidiani per semplificare la tua esistenza. Un’ondata di passione può ravvivare la tua vita amorosa. Dimentica le tue preoccupazioni e vai avanti. Per alcuni Ariete, l’amore a prima vista potrebbe porre fine alla loro solitudine.

Toro

Ricorda che oggi devi essere cortese e collaborativo con gli altri al lavoro. Allo stesso modo, tutto ciò che ha a che fare con la tua salute può portare ad alcuni commenti sgradevoli. Calmati. La revisione che alcuni Toro stanno facendo ti incoraggerà ad adottare valori nuovi e più profondi. Avrai molte opportunità di mostrare chi sei veramente, principalmente durante le tue relazioni intime. Metti da parte la tua timidezza e ascolta i tuoi sentimenti.

Gemelli

Oggi i Gemelli avranno l’opportunità di approfondire un argomento vicino al loro cuore o provare sensazioni più intense. La tua mente sarà concentrata, il tuo corpo ricettivo e questo prometterà ore intense di grande affetto, letture edificanti o celebrazioni memorabili. Al lavoro, resisti alla tentazione di parlare troppo presto e prenditi il tuo tempo. Se sei single, ti vengono presentati tutti i tipi di opportunità per migliorare la tua vita. La tua eccessiva vitalità potrebbe farti esagerare l’euforia, quindi non prendere decisioni a lungo termine.

Cancro

Oggi il Cancro sarà di buon umore, che ti renderà popolare. Non avrai bisogno di alcun incoraggiamento per fare le cose perché la tua brama di vivere ti riempirà di intensa energia. Tuttavia, lavorare così duramente genererà gelosia e sospetto. Lascia che esprimano le loro opinioni e vadano avanti. Questo è un giorno eccezionalmente buono per la comunicazione, ora è il momento di cercare la privacy totale, per essere in grado di parlare apertamente delle tue aspettative e seppellire l’ascia di guerra.

Leone

Alcuni Leone dovrebbero evitare le discussioni oggi perché è facile che accadano. Non essere così sicuro di avere ragione. Ci sono troppe incongruenze nel tuo stile di vita e non ti stai prendendo abbastanza cura del tuo sistema nervoso. In effetti, oggi non avrai abbastanza motivazione per iniziare a lavorare su problemi complessi, fai solo quello che puoi. La tua vita amorosa sta prendendo svolte sorprendenti. Imparerai molto se parli a fondo delle cose. È tempo di mostrarti come sei veramente e dare l’esempio è la tua più grande risorsa.

Vergine

Oggi è probabile che sorgano dispute su denaro o possedimenti. Se possibile, non avvicinarti nemmeno. Sarai in grado di prendere alcune decisioni radicali che hai preso in considerazione per molto tempo e questo ti allevierà. L’innata capacità della Vergine di improvvisare ti permetterà di superare un ostacolo considerevole e questo aumenterà la tua fiducia in te stesso. La passione regnerà nella tua vita amorosa. Non affrettare le decisioni quando si tratta di impegno a lungo termine, devi prima conoscere meglio la persona.

Bilancia

Le persone invidieranno la tua fiducia in te stesso e questo potrebbe portare a conflitti. Capricci insoliti e impulsi frenetici ti lasceranno stanco, quindi frena il tuo entusiasmo per l’attività fisica. Sarai più disposto a fungere da intermediario tra le persone con cui lavori. La diplomazia della Bilancia ti sarà utile. Venere ti influenzerà a rivedere il passato. Ottieni quanto può essere utile per il futuro, ma non ossessionarti dai rimpianti e non idealizzare il passato.

Scorpione

Quando vuoi, hai un’enorme concentrazione. Oggi è uno di quei giorni. Usa la tua mente per indagare, cercare risposte a domande o dare soluzioni a vecchi problemi. Sarai sulla stessa lunghezza d’onda di quelli intorno a te. Buone notizie ti aspettano! È sempre il tuo amore per il romanticismo che porta passione alla tua vita amorosa. Le cose saranno leggere e senza preoccupazioni. Scorpione, ora è il momento di prendere il toro per le corna.

Sagittario

Il Sole è ancora in cima alla tua carta, il che fa sì che le persone ti ammirino. Assicurati di non diventare troppo duro con i consigli che dai. Oggi non sarai un confidente molto attento e sarai più incline a parlare di te. Sagittario, fai attenzione alle tue critiche in quanto possono essere feroci e ferire qualcuno. Troverai difficile capire cosa vuole il tuo partner e cosa si aspetta da te. È il modo in cui ti esprimi che ti trattiene e non l’essenza del problema.

Capricorno

La tua cerchia di amici sarà al centro di una giornata piena di sfide stimolanti, confidenze sincere e solidarietà attiva. Le circostanze saranno a tuo favore e beneficerai di un solido aiuto e protezione. Molti Capricorno faranno le cose bene e faranno progressi positivi in questo clima. Oggi puoi aspettarti alcuni momenti speciali con il tuo partner. Se sei single e non disincantato dalle questioni di cuore, la fortuna sarà dalla tua parte, quindi fai del tuo meglio.

Acquario

Oggi, Acquario, non è conveniente per te essere coinvolto in argomenti controversi. Sprecherai tempo, energia e buon umore. Le relazioni saranno troppo appassionate per i tuoi gusti e avrai la tendenza a rifiutare le manifestazioni di affetto ardente per paura di perdere la tua libertà. I tuoi stati d’animo saranno stranamente mutevoli. State attenti a non cadere nel dispotismo con coloro che vi circondano. Se non lasci che i fattori esterni ti destabilizzino, manterrai i tuoi livelli di energia. Mantieni la rotta.

Pesci

Oggi avrai grandi aspirazioni, piani audaci e una maggiore voglia di viaggiare. Sarà un buon giorno per considerare seriamente i tuoi desideri e svilupparli. Avrai un’opinione migliore delle tue possibilità e il tuo intuito sarà particolarmente utile per distinguere il possibile dal fantasioso. Davvero, Pesci, avrai bisogno di un po ‘di tempo da solo. Non forzarti ad andare contro il tuo istinto, sii aperto e onesto per evitare incomprensioni con il tuo partner.