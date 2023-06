Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi tocca una vita sana poiché questo giorno è posto sotto il segno dello sport e dell’attività fisica. Vestiti in pantaloncini o collant, indossa delle scarpe da ginnastica, prendi un po ‘d’aria e fai il pieno di coraggio e vai a correre, camminare o nella palestra più vicina. Ora è il momento perfetto per approfittare di questa spinta di energia per migliorare la tua condizione fisica. Riconosci che ultimamente l’hai avuto molto abbandonato.

Toro

Questo giorno è posto sotto il segno dello scambio. Approfittane perché è il momento giusto per investire più tempo e essere più coinvolti in una relazione d’amore o di amicizia. Lascia la tua porta aperta e permetti a tutti i tuoi vicini o amici di entrare per uscire con te. Potresti anche fare alcune telefonate per organizzare una grande festa. Hai tempo per recuperare il ritardo e molti amici per stare con loro.

Gemelli

Oggi hai così tante calorie da bruciare che potresti lanciarti in qualsiasi sfida ti sei prefissato. Dovresti piantare un orto o organizzare una gara di tango. Pensa di avere tutte le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. E se alla fine della giornata hai ancora qualche riserva di energia, considera di sussurrare parole tenere all’orecchio del tuo partner. Sai che in quel campo di solito c’è molta energia da spendere …

Cancro

Oggi sarà una giornata che potrebbe essere definita, dal punto di vista delle emozioni, come una vera e propria montagna russa. Non cercare di nasconderlo. La verità è che potresti passare molto facilmente dalle risate alle lacrime e viceversa. In altre parole, un cielo nuvoloso con belle radure segnerà questa giornata, che per i vostri gusti potrebbe avere troppi contrasti. Prova a prendere questo pasticcio temporaneo sul lato positivo. Avrai anche grandi momenti

Leone

Oggi dovrai essere solo. La verità è che, dopo tutto, direte perché no. Come nativo del Leone, sei sempre circondato da persone. Ma di tanto in tanto devi anche essere solo per trovare te stesso e riposare. Prendersi cura delle proprie emozioni è importante. Con un’attività incessante come quella che hai, non hai tempo per caricare le batterie. Quindi fai tutto il necessario per isolarti senza sentirti in colpa.

Vergine

Se ti viene chiesto un consiglio così spesso è perché hai una grande esperienza e la tua sensibilità ti dà una visione più ampia delle cose. Ma oggi, potresti scoprire che gli altri non sfruttano al meglio le tue capacità. Ricorda che hanno bisogno di vivere le proprie esperienze e questo è ancora il modo migliore per imparare a progredire. Devi mostrare pazienza e tolleranza.

Bilancia

Durante il giorno il tuo equilibrio emotivo rimarrà in equilibrio e ti aiuterà a canalizzare i tuoi pensieri e le tue emozioni. Approfitta di queste fondamenta in cemento armato per stabilire la tua base di lancio. Non guardare mai indietro o guadagnare slancio, anche se dovresti sempre tenere a mente la direzione che hai scelto all’inizio. Tuttavia, rimanete aperti al cambiamento e avrete il mondo ai vostri piedi.

Scorpione

È possibile che ultimamente la tua vita interiore e le tue emozioni abbiano preso il sopravvento su di te. Sogni e visioni ti perseguitano o provi emozioni che non sono sempre legate a ciò che stai vivendo. Improvvisamente, rimpiangi di non essere in grado di essere più razionale e non sai molto bene dove sei e dove stai andando. Siate certi che questa è una fase necessaria per la vostra evoluzione personale.

Sagittario

Oggi senti che le tue emozioni ti paralizzano e persino ti fanno tornare indietro. Inoltre, non sai molto bene se ciò di cui hai bisogno è prendere aria. Ma hai pensato a tutto. Prendi del cibo e riempi il serbatoio del gas. Sei pronto per partire, ma qualcosa ti impedisce di far partire la macchina. Non ignorare i file non classificati che sono ancora attivi nella tua vita, poiché possono riapparire nel momento peggiore, quasi come un demone fuori dalla loro scatola.

Capricorno

Oggi è un giorno posto sotto il segno dell’intuizione. Dovresti mettere antenne reali che ti permettano di identificare facilmente ciò che sta accadendo intorno a te e negli altri. Questa parte intuitiva che ti caratterizza è un bene prezioso. Puoi fidarti del tuo istinto e dei tuoi sentimenti senza troppi rischi. Potrebbe anche farti fare un passo avanti sul posto di lavoro o nella tua vita amorosa. Non privarti di esso.

Acquario

Il tuo carattere tenero e vulnerabile potrebbe essere visto per tutto il giorno esacerbato da una sensibilità passeggera fuori dall’ordinario. Fai attenzione e non investire troppo in progetti folli. Sai già che i predatori sono in agguato e se non presti molta attenzione, cercheranno di mordere una persona come te che è fatta di buona pasta. Opta per la strategia di blocco e filtra gli spiriti maligni che minacciano la tua stabilità emotiva.

Pesci

Approfitta delle buone vibrazioni del giorno per partecipare a un evento particolare. Ad esempio, potresti andare allo stadio con i tuoi amici per guardare una partita della tua squadra preferita. Forse le tue preferenze sono più dirette ad andare a un concerto o vedere uno spettacolo. Senti il bisogno di essere ispirato da qualcosa che è fuori dall’ordinario e scatena emozioni in te. Fai del tuo meglio per vivere una serata diversa. Quindi prenota i biglietti per una prima, un’opera o un concerto jazz.