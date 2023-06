Oroscopo Paolo Fox 16 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

L’ambiente di lavoro non sarà buono per l’Ariete. Correrai il rischio di avere a che fare con procedure che ritieni inutilmente complicate. Dovrai riflettere prima di agire e non sei abituato a questo. Preferisci essere guidato dal tuo istinto, che oggi non ti servirà. Il tuo partner diventerà improvvisamente più esigente e non sarà solo per infastidirti. È solo un campanello d’allarme. I tuoi poteri di seduzione sono in pieno svolgimento, quindi approfittane per portarlo sul tuo territorio.

Toro

La luna oggi favorirà i tuoi interessi, Toro. Sarà il momento giusto per elaborare piani solidi e duraturi, che rafforzeranno le vostre conquiste, soprattutto in termini intellettuali e sociali. L’atmosfera sarà calma e seria, che ti permetterà di evitare gli eccessi di cui, a volte, sei preda. Avrai la capacità e l’abilità di esprimere i tuoi sentimenti con grande integrità. Gli incontri saranno davvero buoni per te. Sarà la giornata perfetta per organizzare una cena per due.

Gemelli

Oggi è importante evitare discussioni soprattutto con i tuoi figli e / o i tuoi genitori. I Gemelli devono essere pazienti. Va benissimo avere buone idee, ma bisogna realizzarle. Se lo fai, otterrai un’immensa soddisfazione. I tuoi sforzi saranno premiati e sarai in grado di gettare le basi per un nuovo equilibrio professionale. Il dialogo nella tua vita amorosa sarà essenziale. Questo è il momento di chiarire i malintesi e, anche se sono di minima importanza, miglioreranno significativamente la tua relazione.

Cancro

I tuoi piani assumeranno una nuova dimensione con l’importanza di altre persone nello sviluppo della tua situazione. Oggi i Cancro non avranno problemi a trovare complici, sostegno, partner per tutta la vita o semplicemente amici. Non rimanere bloccato nel tuo guscio. Sfrutta al massimo le opportunità. Le richieste che fai nella tua relazione sembreranno troppo intense al tuo partner. Non diventare irritabile, sii paziente. L’amore e l’amicizia saranno legati durante i nuovi incontri.

Leone

Guardare da vicino le cose ti farà venire voglia di adottare alcuni valori nuovi e più profondi. Un’improvvisa sensazione di stanchezza permetterà ad alcuni Leone di rendersi conto che è tempo di trascorrere una notte tranquilla da soli e riposare. Stai condividendo i tuoi sentimenti più liberamente e le tue relazioni sono più facili e migliori. Concentrati sulla tua spontaneità e complicità senza guardare al futuro. Gli amici ti stanno dando preziosi consigli, quindi ascoltali.

Vergine

Oggi non sarà troppo difficile rilassarsi e sfruttare al meglio una giornata piena di creatività. Il tempo sarà costruttivo, sobrio e impegnato, che si siederà bene con te e farà molto per alleviare la tua solita ansia. Progredirai in un ambiente benevolo, dove alcuni Vergine saranno in grado di liberare il loro incredibile talento. La tua redditività si stabilizzerà e potrebbe persino sorgere una promozione per coloro che lavorano di più. Sarà un momento eccellente per concepire un bambino.

Bilancia

Le stelle inclineranno alcuni Bilancia a voler dire agli altri esattamente ciò che pensano. Proteggiti da azioni avventate e parole impulsive. Assicurati di seguire una dieta equilibrata. Sarebbe bello se ti concedessi un hobby creativo. Sognare ad occhi aperti è nella tua agenda. Hai un irresistibile bisogno di affermarti di più. Non rifugiatevi nel silenzio. Se sei single, ci si aspettano nuovi incontri inaspettati. Metti tutto l’entusiasmo del mondo in modo che parlino bene di te.

Scorpione

Sembra che sarà una giornata di perfetta calma. Sfrutta al massimo questa pace e tranquillità, prima di esaurire il tempo per te stesso. Un incontro con gli amici seguito da un pranzo o una cena sarebbe un buon modo per trascorrere la giornata. Ora che le cose stanno diventando più flessibili, gli Scorpioni avranno la libertà di riflettere sulle cose senza avere intorno le influenze negative del loro ambiente di lavoro. Avrai la dolce arte della persuasione. Non esitate a indagare a fondo sui nuovi incontri e investire più sforzi, mentre trovate i mezzi per fuggire che stavate aspettando.

Sagittario

Oggi potresti ottenere una manna o un aumento. Sagittario, stai raccogliendo ciò che hai seminato negli ultimi tempi. Le cose saranno molto impegnative poiché avrai mille cose da fare. Non dimenticare i più importanti. State entrando in una nuova fase sul fronte emotivo. È tempo per te di cambiare tattica, di essere più spensierato e di prestare più attenzione al tatto che ai tuoi sentimenti interiori.

Capricorno

Oggi riceverai alcune notizie che ti piaceranno. Sarai di umore combattivo e determinato ad avvicinarti ai tuoi obiettivi, quindi vai avanti. Sarai in buona forma e pronto a far sentire la tua voce. Per alcuni Capricorno sarà un grande giorno per avviare un’attività o prendere una decisione importante. Otterresti più sollievo dalla tensione se tenessi la tua vita sociale separata dai tuoi sentimenti. In amore è meglio approfittare dell’atmosfera spensierata e dei momenti potenzialmente belli che giocare a cane e gatto.

Acquario

Hai opinioni forti e vuoi rendere il mondo un posto migliore. Tuttavia, Acquario, questo non è il giorno per stare sul tuo podio e condividere le tue idee perché susciterai solo opposizione, che si tratti di estranei, fratelli, parenti o vicini. L’entusiasmo di alcune persone ti renderà sospettoso. Controlla le cose senza metterle in discussione. Metterai la maggior parte della tua energia nella costruzione di una rete protettiva attorno alla tua relazione. Devi fermarlo in tempo, prima di isolarti dal resto del mondo. Il tuo partner non sarebbe impressionato.

Pesci

Oggi i tuoi amici ti motiveranno. Sarai in grado di parlare con loro dei tuoi piani. Ti daranno un eccellente feedback pratico, che ti farà risparmiare molto tempo. Sarà un giorno per i Pesci per fare piani o viaggiare in buona compagnia. Stai trovando le cose più tranquille. È tempo di fare un ulteriore passo avanti. Le libertà che trovi e il conseguente successo stanno dando una spinta al tuo cuore. Dovresti mostrare quanto sei grato. Non perdere tempo sui dettagli e otterrai una vera soddisfazione.