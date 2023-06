Tragedia sulla provinciale: Auto precipita dal cavalcavia, mamma e due figli perdono la vita - Controcopertina

Bovalino, Reggio Calabria –

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un terribile incidente sulla provinciale di Bovalino, che ha causato la morte di una mamma di 39 anni e dei suoi due figli, di 11 e 13 anni. L’auto, una utilitaria, è uscita di strada in direzione di Natile, precipitando in una scarpata profonda circa 3 metri. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, la madre e il figlio più piccolo sono deceduti sul colpo.

Intervento tempestivo dei soccorsi –

Sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno, che hanno lavorato diligentemente per estrarre i corpi delle vittime e mettere in sicurezza il veicolo. I sanitari del servizio di emergenza 118 sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso dei due passeggeri e soccorrere la terza persona coinvolta.

Trasporto in elisoccorso e triste epilogo –

La giovane ragazza è stata prontamente trasportata in elisoccorso all’ospedale di Locri, ma a causa delle gravi lesioni riportate avrebbe dovuto essere trasferita successivamente all’ospedale di Reggio Calabria. Purtroppo, il suo stato di salute si è aggravato durante il trasporto e ha perso la vita. Questo tragico incidente avviene solo un giorno dopo la morte di un bambino di 5 anni a Casal Palocco, in un’altra collisione stradale.

Indagini in corso per determinare la causa –

Sull’incidente sulla provinciale di Reggio Calabria sono in corso approfondite indagini per determinare le cause esatte dell’accaduto. Gli investigatori considerano tutte le ipotesi, compresa la velocità dell’auto coinvolta. Si cercherà di capire se l’incidente potrebbe essere stato causato da una distrazione alla guida, come l’uso di telefonini o la registrazione di video da condividere sui social media. Le autorità continuano a indagare sulla dinamica di questo tragico incidente, nella speranza di ottenere risposte per la famiglia colpita da questa devastante tragedia.

Questa tragedia stradale ha sconvolto la comunità di Bovalino e Reggio Calabria, lasciando un segno di dolore indelebile. È importante riflettere sulle responsabilità che ognuno di noi ha quando si mette alla guida e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza stradale. La nostra solidarietà va alle famiglie coinvolte in questa terribile perdita, e speriamo che gli sforzi investigativi possano portare alla luce la verità sull’incidente e prevenire tragedie simili in futuro.