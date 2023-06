Oroscopo Branko 2 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Anche se la tua famiglia ha sempre apprezzato certe idee e tradizioni, tu hai i tuoi principi. Esplorare nuovi atteggiamenti è molto più interessante per te che aggrapparti a vecchi modi di pensare e fare le cose. È possibile che oggi tu abbia un forte bisogno di trascorrere più tempo libero che lavorare. Né funzionerà un approccio tradizionale alle questioni di cuore. Il tuo orientamento o le tue filosofie sull’amore non solo ti libereranno di vivere e amare alle tue condizioni, ma ti aiuteranno anche a manifestare il futuro che potrebbe renderti felice e riempirti di felicità.

Toro

Il tuo modo fermo di pensare spesso ti porta al tuo punto di vista, ma oggi puoi vedere il valore nelle opinioni e nelle esperienze degli altri. Ognuno ha qualcosa da insegnarti. È anche possibile che una tribù di persone compassionevoli e premurose possa diventare una seconda famiglia per te. Un nuovo interesse romantico ti introduce a un nuovo punto di vista, un modo diverso di guardare le cose, o una filosofia alternativa alle questioni di cuore, ti siederai e ascolterai attentamente. Sei desideroso di diventare uno studente migliore.

Gemelli

Oggi potrebbe emergere un’idea brillante su come fare soldi dal nulla. In questo momento, occuparsi dei bisogni spirituali più profondi delle persone può essere gratificante sia finanziariamente che emotivamente. Il tuo desiderio di esprimere la tua individualità è in diretto conflitto con il tuo bisogno di sicurezza emotiva o finanziaria. Ora, il potenziale di collaborazione con il tuo compagno di vita è alto, ma potrebbe richiedere uno sforzo extra da parte tua per superare la tua paura del cambiamento.

Cancro

Intraprendere uno stile di vita non convenzionale può riempirti di gioia. Può essere difficile per una persona orientata alla famiglia come te sfidare le aspettative, ma quando agisci per una profonda convinzione, piuttosto che con un interesse passeggero, i tuoi cari verranno a rispettarti e sostenerti. È tempo di vivere e amare secondo i propri desideri. Sei pronto per grandi cambiamenti. Non c’è niente e nessuno che possa dirti di alterare certe visioni per il futuro della tua vita amorosa. Se continui a fare ciò che il tuo cuore ti dice, non rimarrai mai deluso.

Leone

Oggi puoi attirare le opportunità finanziarie, relazionali e creative che desideri. Preparati a brillare. Stai per sperimentare una manifestazione tangibile del tuo potenziale romantico. Potresti essere motivato ad appoggiarti alla tua immaginazione per trovare nuovi modi di vedere e relazionarti con le questioni del cuore. Esprimere il tuo amore è molto più divertente se stai inventando qualcosa di nuovo che potrebbe essere una canzone che canti, una poesia che scrivi o un disegno che schizzi.

Vergine

Oggi potrebbe esserci un’occasione inaspettata per partecipare ad una divertente escursione. Provare qualcosa di nuovo può farti capire quali sono le tue priorità. Dovresti dedicare più tempo ad attività spiritualmente edificanti. Dì sì all’avventura spontanea e soprattutto se ha qualcosa a che fare con il romanticismo. Potresti avere alcuni piani seri legati al lavoro, ma chiedere il pomeriggio libero può essere eccitante. Abbandonarsi all’amore sarà la decisione migliore che hai preso da molto tempo.

Bilancia

Grazie al tuo approccio equo e rilassato, anche le persone che sono sempre sulla difensiva saranno disposte a sostenerti. Di conseguenza, quando ti metterai al lavoro ti renderai conto che hai così tanto sostegno dietro la tua causa, che non avrai altra scelta che soddisfare i loro desideri. Alcuni la chiamano magia, ma tu la chiami buone abilità sociali. Ancora una volta, puoi creare un momento meraviglioso e divertente con un gruppo di persone. Alla fine della giornata, il tuo interesse amoroso sarà consapevole dei tuoi sentimenti. Chiama questa fase uno e pianifica attentamente la tua prossima mossa.

Scorpione

Oggi puoi ricevere più potere e autorità sul lavoro. Costruire un team impressionante di persone creative può essere una sfida piacevole. Se hai avuto difficoltà a trovare lavoro, questo potrebbe cambiare molto presto. Anche il potenziale per il romanticismo è alto ora, ma potrebbe richiedere uno sforzo extra per liberarti della tua dipendenza da ambizioni e responsabilità. Una volta che ti rendi conto che dare priorità all’amore è fondamentale in questo momento, qualcuno che adori vedrà che stai prendendo sul serio la tua relazione.

Sagittario

Intraprendere una vita piena di divertimento e avventura richiede un rischio, dovrai lasciare il familiare per ottenere un futuro eccitante. Raccogli abbastanza coraggio e fai il salto oggi. Anche se le cose non vanno come ti aspettavi, sarai molto felice di agire per ispirazione piuttosto che per cautela. Se ti senti come se ti fossi accontentato di qualcosa di meno dei tuoi sogni più caldi, potresti renderti conto che hai più opportunità di realizzazione appassionata di quanto pensassi. È tempo per te di adottare un nuovo modo di guardare alla tua vita amorosa. Se lasci andare le tue nozioni preconcette, una magia straordinaria si svolgerà sicuramente.

Capricorno

Ascolta coloro che ti consigliano che hai bisogno di una pausa. Invece di insistere sul fatto che tutto vada bene, prenditi del tempo per divertirti. Delega i lavori a colleghi e familiari mentre ti godi piaceri che catturano i tuoi sensi. Le finanze sono favorite, quindi sembra che tu abbia un piccolo spazio per concederti il lusso. Un amico ti spingerà a prenderti un po ‘di tempo libero per pensare all’amore. Ascoltare la ragione può essere una benedizione in questo momento. Quindi sarai pronto ad abbracciare un’avventura sessuale.

Acquario

Migliorare le tue condizioni domestiche ti porterà nuova energia e gioia. Sperimenta diversi posizionamenti di mobili nella tua casa fino a quando non funziona nel tuo stile di vita. La tua fiducia è alta in questo momento e la tua fame di passione è al suo apice. Non sei assolutamente disposto a dare tutta la tua migliore energia ai tuoi progetti di lavoro, quando sei ispirato a migliorare il tuo ambiente immediato e ti senti proattivo in amore. Crea uno spazio accogliente dove puoi prosperare. Qualcuno apprezzerà il tuo approccio unico alle questioni di cuore.

Pesci

Oggi è possibile trovare un ruolo professionale che è più simile al gioco d’azzardo che al lavoro. Che tu sia disoccupato o meno, qualcuno potrebbe offrirti l’opportunità di essere pagato per esercitare il tuo talento creativo. Sei pronto a trovare un modo per riportare la tua vita amorosa ad essere il tuo parco giochi, soprattutto se ultimamente ti senti troppo serio. La tua creatività è unica e può aiutarti a modificare le questioni del cuore in modi selvaggi e meravigliosi. Vuoi che ogni giorno sia una nuova avventura. Non c’è motivo per te di preoccuparti dell’amore. Tutto quello che devi fare è vivere bene, ridere molto e amare come se non ci fosse un domani.