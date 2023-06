Oroscopo Branko 21 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi potresti dover aiutare o sostenere un membro della famiglia. Puoi prestargli un orecchio comprensivo. È una giornata interessante e allo stesso tempo confusa. Sarai bravo a difendere i tuoi interessi, con tatto e sottigliezza. Qualcosa di abbastanza sorprendente, che andrà bene. Sii paziente e inizierai a padroneggiare certe sottigliezze quando si tratta di questioni finanziarie. L’intensità delle tue emozioni ti impedisce di ragionare logicamente. Rimanda le grandi decisioni per dopo e sfrutta al massimo il qui e ora.

Toro

Potresti davvero voler uscire dalla routine e oggi hai bisogno di un cambio di scenario. Almeno passerai il tempo a sognare ad occhi aperti o a perderti in un mondo fantastico. Troverai sostegno tra coloro che ti circondano. È giunto il momento per voi di consolidare quella connessione che diventerà più importante. Il tuo partner ti incoraggerà a migliorare te stesso. Non ha senso la testardaggine e non è un segno di rifiuto. Sarai in grado di trovare la forza dentro di te per superare questa fase

Gemelli

Oggi sorprenderai piacevolmente chi ti circonda per l’incoscienza con cui cercherai di raggiungere i tuoi obiettivi. Ecco un giorno con lettere rosse da scrivere nel tuo diario. Dovrai collaborare con gli altri, anche se vanno controcorrente. Non dimenticate. La comunicazione è buona con il tuo partner. Tuttavia, c’è il rischio che lui / lei pensi che tu sia troppo ragionevole. Sarebbe inutile spiegare tutto. Mantieni un’aura di mistero intorno a te.

Cancro

Questa è una bella giornata e senti una genuina preoccupazione per qualcuno, quindi lo aiuterai e lo sosterrai. E’ giunto il momento di un dialogo difficile. Risolverai la situazione in un ambiente calmo e privo di conflitti. Puoi avere momenti indimenticabili con i tuoi cari. La felicità è alla tua portata. State dando libero sfogo ai vostri desideri e capricci emotivi. Un attacco di follia sta invadendo la tua vita amorosa e rendendoti euforico. Non lasciare che il tuo portafoglio si aggrovigli con le tue emozioni.

Leone

Oggi hai soldi in mente e sei pronto a lavorarci, a condizione che tu abbia un maggiore controllo sulle tue attuali acquisizioni finanziarie. Stai attirando nuove conoscenze che saranno una risorsa positiva per il futuro. Ora è il momento di iniziare con questioni importanti. Cerca aiuto. La tua compostezza ti aiuterà a trovare le parole giuste per affrontare un problema delicato con il tuo partner. Sii completamente aperto su ciò che consideri importante, specialmente quando si tratta della tua casa.

Vergine

È nella solitudine e attraverso la meditazione che troverete la più grande soddisfazione. Hai il tempo e lo spazio per riconcentrarti su te stesso e sintonizzarti meglio con gli altri. Il tuo lavoro e le tue finanze si basano sulla sicurezza. I desideri repressi possono farti sentire triste. Rischi di congelarti su relazioni strette che dovrebbero essere positive. Esci e non insistere nell’avere dubbi inutili.

Bilancia

Avrai un buon modo per evitare problemi e mostrare dove sono i tuoi limiti, senza argomenti o compromessi. Se riesci a calmare i tuoi dubbi, sarai in grado di mantenere la tua incredibile energia mentale. State diventando più efficienti nelle questioni pratiche e scartando tutto ciò che è completamente superfluo. Il compromesso è meglio uscire da una situazione imbarazzante con un collega. La tua vita amorosa inizia a sembrare una lotta. In realtà, state conducendo una lotta interna. Scopri cosa sta succedendo dentro di te prima di saltare alle conclusioni.

Scorpione

Man mano che il tuo idealismo si risveglia, vuoi aiutare qualcuno nel bisogno, forse in un’altra città o in un altro paese. Se riesci a farlo, è meraviglioso. Affronti i tuoi limiti, devi affrontare le sfide, affermare te stesso, a volte con la forza, ma i tuoi amori e la tua eredità saranno al sicuro a lungo termine. Hai l’opportunità di guardare le cose da un’altra angolazione, di cambiare il tuo metodo. Riceverai buone notizie sul fronte materiale. Non ci sono nuvole in vista e puoi andare avanti senza ostacoli.

Sagittario

Oggi dovresti tenere le tasche aperte perché le persone saranno generose con te, soprattutto se chiedi aiuto. In entrambi i casi, le decisioni che vengono prese tenderanno ad andare a tuo favore. Inoltre, qualcuno potrebbe permetterti di usare qualcosa che possiede. Dovrai accelerare il ritmo dei tuoi progetti per portarli a compimento. Nel frattempo, il romanticismo è tenero e speciale. Non rovinarlo con discussioni banali.

Capricorno

Oggi non avrai voglia di lavorare sodo, ma sarai in grado di simpatizzare con un collega o un partner ed essere disposto ad ascoltare le loro preoccupazioni e problemi. Concediti un po ‘di riposo durante il giorno. C’è un’aria vagamente creativa, che non andrà affatto male. Avrai delle belle conversazioni. L’amore è al centro del tuo pensiero, tinto di misticismo, romanticismo e idealismo. È giunto il momento di costruire ponti tra sogno e realtà. Concentrati sui dettagli.

Acquario

Di solito, oggi è un buon momento per esprimere liberamente le tue opinioni. Non tollererai più determinate restrizioni. Il tuo cervello surriscaldato richiede che tu scappi e ti riposi. Non lasciarti intimidire dalle tue esitazioni. C’è solo una cosa di cui hai bisogno ed è andare avanti. Qualunque cosa tu faccia, non andare in giro a proclamare qualcosa che non è stato ancora confermato, sii discreto. Avrai più distanza per valutare come la tua vita lavorativa si adatta alla tua vita privata …

Pesci

Oggi vedrai che hai fatto bene a perseverare nella tua vita lavorativa. Il successo è alla tua portata. L’amore sarà come nei film. Luci soffuse, musica soft e la seduzione di qualcuno di interessante. Bene, questo non accadrà a tutti i membri del tuo segno. Nel frattempo, puoi goderti un film o leggere un libro per soddisfare i tuoi desideri romantici. Stai vivendo la vita al massimo. Non preoccuparti troppo dei dettagli.