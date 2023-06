Oroscopo Branko 28 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti proteggerti da discussioni pubbliche o esplosioni di cui potresti poi pentirti. Finirai per avere alcune conversazioni molto positive, che ti porteranno quella spinta che sentivi ti mancasse. Se ci provi, avrai possibilità di promozione a portata di mano, che saranno molto favorevoli a lungo termine. Ti stai fondendo con il tuo partner al punto che tendi a dare troppo. Non lasciare che le cattive abitudini si instaurino, pensa al futuro. Che anche lui/lei ricambi.

Toro

Hai urgente bisogno di una fuga. Se non puoi viaggiare, dovrai fare un viaggio mentale e fuggire attraverso libri, film o televisione. Fondamentalmente, desideri più eccitazione e stimoli nella tua vita. Impulsi inaspettati e impulsi frenetici ti fanno sentire stanco, quindi non esagerare con l’entusiasmo fisico. Non permettere a nessuno di giocare a fare da mediatore tra te e il tuo partner. Parlare direttamente ti permetterà di portare alla luce un problema, se ne hai davvero uno. Non sarai più in grado di evitarlo.

Gemelli

Oggi le tue esperienze emotive saranno più intense del solito. Ecco perché puoi attirare persone intense o potenti verso di te. Troverai facile trattare con le persone e sapere come essere affascinante e convincente quando vuoi qualcosa. Al lavoro, le cose si muoveranno alla velocità della luce. Puoi renderti utile e persino indispensabile. Se le relazioni con amici, fratelli, vicini, compagni di classe e partner hanno bisogno di miglioramenti, questo è il momento per te di raggiungerli.

Cancro

La tua aura di mistero è più forte di quanto pensi e il tuo bisogno di pace può essere mitigato in altri modi. Può essere un buon momento per fare passi positivi verso il miglioramento della tua carriera, affari, lavoro e finanze. Sei anche in buona forma per migliorare la tua reputazione. Senti che hai bisogno di rivalutare le cose e concentrarti maggiormente sui tuoi ideali. Tornerai a un inizio sano e condizioni più felici per quanto riguarda la tua vita amorosa. In effetti, risveglierai agli altri il tuo fascino naturale e puoi aspettarti di ricevere un bel po ‘di attenzione.

Leone

Sentimenti contrastanti possono portarti a emettere segnali contrastanti. Tieni presente che alcuni tempi di inattività sono normali e di solito sono molto temporanei. Man mano che la giornata progredisce diventerà più armoniosa, favorendo uno stato d’animo uniforme e una migliore comprensione. La risoluzione dei problemi è più facile e il tuo fascino personale sarà più forte o più evidente. Qualunque cosa tu faccia sembra avere qualcosa di attraente e unico. Stai seguendo la tua guida interiore o musa e questo potrebbe incoraggiare gli altri a voler fare lo stesso.

Vergine

Questa sarà una giornata giocosa e divertente. L’amore sarà importante. Potrete godere di attività giocose con i bambini. Tuttavia, la linea di fondo è che vuoi essere libero di essere te stesso e fare quello che vuoi senza restrizioni. Entrare in contatto con il tuo mondo interiore sembra la chiave per rafforzare la tua vita. Inizi a sentire il bisogno di fare un passo indietro. Non lasciarlo andare, ma, allo stesso tempo, non trascurare le tue connessioni più strette. Dovresti cercare l’equilibrio per evitare un effetto negativo sulla tua vita amorosa.

Bilancia

Se puoi goderti la privacy nel luogo in cui vivi, sarai contento perché hai bisogno di sfuggire alle esigenze e al trambusto del tuo mondo esterno. Allo stesso tempo, il clima è costruttivo e gratificante sul fronte della tua relazione, e la fortuna è con te per forgiare nuovi legami. Avrai un atteggiamento più amichevole, più aperto e tollerante del solito. Tuttavia, non accettare ogni impegno che ti si presenta. Il tuo futuro è nelle tue mani, puoi avere il controllo.

Scorpione

Oggi cambierai direzione per avere un migliore equilibrio nei tuoi affari finanziari. La tua visione sarà più chiara. Senti di avere le risorse per realizzare i tuoi piani, ma questi devono essere semplificati comunque. La tua apertura diventa più gentile e capirai meglio chi ti circonda, in modo semplice e senza sforzo. Dovresti fare alcune concessioni. E questo è difficile da accettare. Hai bisogno di tempo per capire cosa ti dà esattamente fastidio. Fai un passo indietro prima di discuterne con il tuo partner.

Sagittario

Il tuo desiderio di allontanarti, di fare un cambiamento si è rafforzato e potresti sentirti pronto a cambiare le tue abitudini. Potrebbe essere utile dedicare un po’ di tempo a pensare prima di sparare e fare domande in seguito. Il gioco di tutti i tipi è all’ordine del giorno della tua sfera emotiva. Sia con il tuo partner che con i tuoi figli, oggi troverai il miglior terreno comune possibile. Dovresti mettere in ordine la tua vita lavorativa in quanto sarà una priorità. Cerca la stabilità a lungo termine all’interno delle tue capacità.

Capricorno

Ascolti attentamente le parole gentili, ma hai difficoltà a scegliere tra testa e croce. La tua natura pragmatica e il tuo temperamento reattivo ti fanno preferire sperimentare le cose da solo. È difficile vendersi per un sogno. Ma, dal momento che devi anche prendere in considerazione ciò che vogliono le persone intorno a te, dovrai affrontare un vero dilemma. Non ti senti davvero nel tuo elemento e hai difficoltà a prendere decisioni che, se viste da lontano, sembrano tutt’altro che piacevoli.

Acquario

Oggi sarai attratto dalla solitudine in un bellissimo ambiente perché vuoi cercare privacy e rilassarti con più pace e tranquillità nella tua vita. Questo desiderio di ritirarsi non significa che sei antisociale, ma che hai bisogno di comunicare con il tuo mondo interiore. Il tuo fascino crescente porta un grande successo. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi raggiungi i tuoi cari e fai accadere le cose. Lascerai che il tuo partner provi forti emozioni, anche se non sei lì con loro.

Pesci

Oggi il contatto emotivo con amici e membri di diversi gruppi sarà importante per te. In effetti, potresti sentirti molto protettivo nei confronti di un amico ed essere pronto a sostenerlo o difenderlo. Questo è un buon giorno per pensare ai tuoi obiettivi di vita. La tua tendenza a reagire in modo eccessivo potrebbe portare ad alcune discussioni. Ti diverti perversamente a provocare le cose. Fai attenzione, le tue parole sono più nitide di quanto pensi. Potresti avere un problema con il tuo partner. Se riesci a riformulare le tue critiche, il dialogo può essere ripristinato.