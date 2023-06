Oroscopo Branko domani 26 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Oroscopo Branko 26 giugno Ariete

Oggi vivrai una di quelle tipiche giornate di grande attività e trambusto, ma, tuttavia, alla fine ti rendi conto di non aver fatto nulla di rilevante e ti rimane una spiacevole sensazione di sterilità. Non è una brutta giornata, ma le cose non andranno come ti aspettavi.

Oroscopo Branko 26 giugno Toro

Cerca di dimenticare i problemi o le preoccupazioni quotidiane, e nei momenti di stress pensa che in questo momento hai il migliore dei pianeti, Giove, nel tuo segno, e tutti quei problemi che ti preoccupano o ti infastidiscono così tanto saranno finalmente risolti. Oggi è meglio che ti preoccupi di avere una giornata felice.

Oroscopo Branko 26 giugno Gemelli

Oggi finirai per passare una buona giornata, e io dico “lo farai” perché all’inizio non lo sarà. La mattinata sarà un po’ conflittuale, con qualche tensione o disaccordo con il partner o con i propri cari, ma da mezzogiorno in poi tutto migliorerà notevolmente. Avrai gioie inaspettate in campo sentimentale.

Oroscopo Branko 26 giugno Cancro

Il fine settimana potrebbe non finire molto bene per te. Oggi le stelle non saranno in armonia e da qualche piccolo problema potresti finire per creare un mondo e alla fine finiresti per sentirti piuttosto male. Ti aspetti una cosa e alla fine accadono altre cose molto diverse, ed è qualcosa che potresti prendere piuttosto male oggi.