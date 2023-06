Oroscopo Branko domani 26 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Oroscopo Branko 26 giugno Leone

Oggi le stelle non saranno in armonia e, tuttavia, sarai uno dei pochi che potranno godere di una giornata molto piacevole e felice, riceverai anche un aiuto che non ti aspetti, e i cambiamenti o gli imprevisti che verificarsi finirà per favorirti in modo diretto o indiretto. Felicità nell’amore e nella vita fami

Oroscopo Branko 26 giugno Vergine

Il destino ti porterà una giornata felice o almeno molto piacevole oggi. Avrai la possibilità di poterti rilassare e dimenticare una volta per tutte quei problemi di lavoro che a volte non ti fanno dormire. Non illuderti su cosa potrebbe accadere o se quella felicità durerà, concediti solo quel bel momento.

Oroscopo Branko 26 giugno Bilancia

Attenzione ai dissapori e alle liti familiari, almeno oggi, perché i cieli saranno un po’ turbolenti, e qualcosa che era iniziato come un piccolo conflitto potrebbe alla fine trasformarsi in una vera e propria crisi. E se qualcuno cerca di litigare con te, è meglio temperare il morale e tornare indietro

Oroscopo Branko 26 giugno Scorpione

Avrai una giornata un po’ tesa, forse anche conflittuale. Le cose non andranno come avevi programmato e non la prenderai bene. Tuttavia, oggi non dovresti cercare guerre o scontri perché li perderesti anche tu. A volte sembra che il destino voglia farci guerra, ma è solo una brutta giornata.