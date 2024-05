Mara Venier irritata a Domenica In rimprovera il pubblico: “Non l’ho mai fatto, ma vi chiedo rispetto”

Una puntata speciale di Domenica In, con Mara Venier che ospita Daniela Zuccoli per ricordare il leggendario Mike Bongiorno nel giorno del suo centesimo compleanno.





Mara Venier ha dedicato la puntata odierna di Domenica In a un evento davvero speciale: il centenario della nascita di Mike Bongiorno, uno dei più celebri presentatori televisivi italiani, scomparso nel 2009. Ospite d’onore in studio è stata Daniela Zuccoli, moglie del compianto conduttore, che ha condiviso ricordi e aneddoti della loro vita insieme.

Prima di iniziare l’intervista, Mara Venier ha dovuto richiamare all’ordine alcuni presenti in studio, invitandoli al silenzio per rispetto dell’occasione. “Erano anni che desideravo averla ospite a Domenica In,” ha dichiarato la Venier con evidente emozione. “Ha accettato l’invito proprio oggi che Mike Bongiorno avrebbe compiuto 100 anni. Sono onorata di avere qui Daniela Bongiorno.”

Dopo aver accolto calorosamente la sua ospite, la conduttrice ha dovuto interrompere l’intervista per chiedere nuovamente silenzio ai presenti: “Per favore silenzio, vi chiedo silenzio e rispetto. Non l’ho mai fatto quest’anno, però stiamo parlando con la signora Bongiorno. È un momento delicato, emozionante per noi, quindi silenzio, grazie.”

Daniela Zuccoli ha ricordato con affetto il marito, con cui ha condiviso 40 anni di vita. Ha scelto il salotto di Mara Venier per omaggiare Mike Bongiorno e ha spiegato il motivo della sua scelta: “Volevo scusarmi con gli altri conduttori con cui mi sono rifiutata di chiacchierare in tv. Non volevo essere villana ma ho scelto di venire solo da te. Anche Bruno Vespa mi ha invitato ma gli ho detto di no.”

Parlando del loro rapporto, Daniela Zuccoli ha raccontato: “Quando l’ho conosciuto aveva 46 anni e io venti. A 15 anni dalla sua morte, c’è un movimento pazzesco attorno alla sua memoria, e io sono molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d’amore.”

Ricordando il giorno della scomparsa del celebre conduttore, ha aggiunto: “Quando è morto eravamo in hotel, stava bene, era felice. Sono grata per tutti i momenti che abbiamo condiviso.”

Durante la puntata, Mara Venier ha mostrato alcuni filmati storici di Mike Bongiorno, ricostruendo momenti indimenticabili della sua carriera televisiva. Il pubblico ha potuto rivivere le emozioni di quegli anni e rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia della televisione italiana.

L’intervista si è conclusa con un applauso commosso da parte del pubblico presente in studio, un tributo sincero a un uomo che ha saputo conquistare il cuore degli italiani con il suo carisma e la sua professionalità.

In chiusura, Mara Venier ha ringraziato Daniela Zuccoli per la sua presenza e per aver condiviso ricordi così personali e toccanti: “Grazie Daniela, per averci permesso di celebrare insieme questo giorno così speciale. Mike Bongiorno continuerà a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.”

Questa puntata di Domenica In resterà sicuramente impressa nella memoria di molti telespettatori, un omaggio sentito a un gigante della televisione italiana nel giorno in cui avrebbe compiuto cento anni.