Samantha De Grenet: “Non sono mai stata con un uomo per motivi di interesse”

Classe 1970, Samantha De Grenet è una delle conduttrici tv, showgirl e modelle più riconoscibili degli anni ’90 e 2000. La sua chioma di capelli ricci è diventata un’icona. Protagonista di numerosi show televisivi come Bellissima, Bazar, Candid Camera Show, è stata anche un volto noto di reality come La Talpa, L’isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip. Oggi, Samantha si è allontanata dai riflettori e ha scelto di raccontarsi in un’intervista al Corriere, rivelando dettagli del suo passato televisivo, amori, e le sfide personali come l’aborto e il tumore recentemente scoperto.





Samantha De Grenet: una vita tra riflettori, amori celebri e difficoltà superate con coraggio. La showgirl si racconta senza filtri.

Attualmente sposata per la seconda volta con Luca Barbato, con cui ha avuto un figlio, Brando, oggi 19enne, Samantha ha avuto numerosi fidanzati vip che spesso l’hanno portata sulle copertine dei giornali di gossip. Da Leonardo Pieraccioni a Pippo Inzaghi, fino a Francesco Totti, tutti uomini che lei ha amato senza secondi fini. “Mai stata a letto con un uomo per interesse”, ha dichiarato Samantha.

“Non sono mai andata a letto con un uomo per interesse – ha ammesso Samantha -. Sono stata di una rigidezza, col senno di poi, persino eccessiva. Pieraccioni lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse. Col senno di poi, sono stata una scema. E ho rifiutato i programmi di calcio quando stavo con Pippo Inzaghi: sia mai che qualcuno pensasse che fossi aiutata”. E sul flirt con Francesco Totti racconta: “Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori”.

Una vita felice e spensierata, quella di Samantha, ma in alcuni momenti anche molto difficile. Ha subito, infatti, un aborto durante il primo matrimonio a 20 anni con Pierfrancesco Micara. “Resto incinta ed eravamo felicissimi ma mentre preparavo il matrimonio ho perso il bambino”, ha raccontato Samantha.

Recentemente, Samantha ha scoperto di avere un tumore. “È stato un colpo durissimo – ha rivelato -. Ma ho deciso di affrontarlo con forza e determinazione. La vita mi ha messo davanti molte prove, ma ho sempre cercato di superarle con coraggio”.

Samantha De Grenet continua a essere un esempio di forza e determinazione, una donna che nonostante le difficoltà non ha mai smesso di lottare per la sua felicità e quella della sua famiglia.