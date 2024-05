Salvatore perde la vita in un impatto con una macchina, la giovane alla guida non aveva la patente

Ancora un tragico incidente stradale a Castellammare di Stabia: 19enne perde la vita nello scontro tra uno scooter e un’auto guidata da una 26enne senza patente





Un altro drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Castellammare di Stabia. Questa volta, un giovane di soli 19 anni ha perso la vita in uno scontro tra uno scooter e un’auto. L’incidente è avvenuto in via Ripuaria, dove Salvatore Vertolomo, che era alla guida dello scooter, è stato scaraventato sull’asfalto a seguito dell’impatto, morendo sul colpo. Il passeggero che viaggiava con lui è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Nell’utilitaria coinvolta nell’incidente viaggiavano quattro persone, tutte rimaste illese. Alla guida del veicolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si trovava una giovane donna di 26 anni, risultata poi essere senza patente. La giovane è ora indagata per omicidio stradale. Un uomo di 51 anni è stato denunciato per favoreggiamento personale, poiché ha tentato di prendersi la responsabilità dell’incidente dichiarando falsamente di essere lui al volante.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato entrambi i veicoli coinvolti per effettuare ulteriori accertamenti. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme di circolazione. La comunità locale è sotto shock per la perdita del giovane Salvatore, descritto da amici e familiari come una persona solare e piena di vita.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, lo scooter stava procedendo regolarmente quando l’auto ha improvvisamente invaso la sua corsia. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio per accertare le responsabilità.

Inoltre, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla facilità con cui alcune persone riescono a mettersi alla guida senza avere una patente valida, mettendo a rischio la vita propria e altrui. Le autorità stanno valutando misure più severe per prevenire simili tragedie in futuro.

La tragedia ha colpito duramente la comunità di Castellammare di Stabia, che si stringe attorno alla famiglia del giovane Salvatore in questo momento di grande dolore. Intanto, le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto e assicurare giustizia alla vittima e ai suoi cari.