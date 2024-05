Matilde Agnesi perde la vita a 18 anni in un incidente con lo scooter ricevuto per il compleanno

Matilda Agnesi, una ragazza di soli 18 anni, ha trovato la morte mentre guidava il suo scooter Benelli 125 sulla strada fra Comezzano-Cizzago e Cossirano, frazione di Trenzano. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 20, mentre Matilda stava facendo ritorno a casa.





Mentre affrontava una leggera curva nei pressi dell’incrocio con via Barussa, Matilda ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e cadendo rovinosamente in un campo adiacente alla provinciale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma si sa che i primi a intervenire sono stati un uomo e una donna che, passando in auto, hanno notato lo scooter sull’asfalto. Hanno subito chiamato i soccorsi e tentato di rianimare la ragazza, ma nonostante i rapidi interventi, Matilda non si è più ripresa.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Chiari, un’ambulanza da Trenzano e un elisoccorso, ma per Matilda non c’è stato nulla da fare. La comunità locale è stata profondamente colpita dalla notizia. Matilda viveva con la famiglia a Trenzano, dove il padre è un ristoratore molto conosciuto.

La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. La Polizia Stradale ha il compito di chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

L’incidente ha sconvolto amici e familiari, che si sono recati sul posto appena appresa la notizia, visibilmente distrutti dal dolore. La perdita di una vita così giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Trenzano e nei cuori di chi conosceva Matilda.

In un altro tragico incidente stradale a Giugliano, un uomo di 41 anni ha perso la vita decapitato dopo un impatto fatale con il guardrail. Anche questa vicenda ha suscitato grande dolore e sgomento tra i residenti.

A Fano, un’altra terribile tragedia ha colpito la comunità: una donna è stata travolta e uccisa a pochi metri da casa mentre stringeva la mano della nipotina, che ha assistito impotente alla scena.

Questi tragici eventi sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, specialmente per i giovani che si approcciano per la prima volta alla guida di mezzi motorizzati. La comunità di Trenzano si stringe attorno alla famiglia Agnesi in questo momento di dolore immenso, ricordando Matilda come una ragazza piena di vita e sogni.

Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto e prevenire future tragedie simili.