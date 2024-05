“Timori per la sua vita” Kate Middleton, si diffonde la notizia più sconvolgente: le conseguenze dei pesanti effetti collaterali delle terapie fanno pensare al peggio

Da giorni circolano voci preoccupanti sulla salute di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge. Secondo indiscrezioni, la principessa avrebbe perso 15 chili e potrebbe essere assente da ogni evento pubblico fino alla fine dell’anno. In questo contesto, la famiglia reale starebbe considerando di sostituire Kate con la principessa Beatrice negli impegni ufficiali. Un periodo difficile per la corona britannica. Da parte di Kate, non ci sono state dichiarazioni ufficiali dall’ultimo video in cui ha rivelato di avere un tumore.





Ulteriori dettagli arrivano dal National Enquirer, che riporta i pesanti effetti collaterali delle terapie a cui Kate si sta sottoponendo, tra cui nausea insostenibile e una profonda spossatezza fisica. Si dice che Kate abbia iniziato a perdere i capelli a causa della chemioterapia.

L’indiscrezione più allarmante è quella secondo cui il principe William teme per la vita della moglie. William è sempre al fianco di Kate, alternando la vita familiare a pochi eventi pubblici. Secondo il Daily Mail, nelle prossime settimane anche William potrebbe ridurre ulteriormente i suoi impegni per stare vicino a Kate.

Per quanto riguarda Beatrice di York, figlia di Sarah Ferguson, potrebbe diventare il nuovo volto pubblico dei Windsor. La reporter reale Kate Mansey, sul Times, ha ricordato come Beatrice abbia sempre offerto un supporto cruciale alla famiglia reale, motivo per cui nei prossimi mesi dovrebbe sostenere il re e i membri più anziani della famiglia nei loro impegni pubblici.

In questo momento di grande incertezza, l’attenzione è tutta rivolta alla salute di Kate e al possibile impatto che la sua assenza potrebbe avere sulla famiglia reale e sui suoi doveri pubblici. La speranza è che la duchessa possa superare questa difficile prova e tornare presto a svolgere il suo ruolo con la grazia e la dedizione che l’hanno sempre contraddistinta.