Dopo quattordici giorni di sofferenza, si spegne il piccolo Rosario, il bimbo caduto in piscina

Il piccolo Rosario, un bambino italiano di soli 6 anni, ha perso la vita dopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente in piscina avvenuto il 13 maggio. L’incidente è avvenuto in una piscina privata situata nella via Sant’Andrea, una zona residenziale di Swieqi, a Malta. Rosario stava trascorrendo una giornata di svago con la famiglia quando è caduto in acqua. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e il trasporto urgente all’ospedale Mater Dei di Malta, le gravi ferite riportate hanno portato alla sua morte dopo estenuanti tentativi medici di salvarlo.





Dopo l’incidente, la polizia maltese ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della caduta del bambino. Questo caso, per la sua gravità e le implicazioni che comporta, ha richiesto l’intervento diretto della magistratura, che sta supervisionando l’indagine. Gli investigatori stanno esaminando attentamente la scena, intervistando testimoni e raccogliendo prove per determinare se vi siano state negligenze o circostanze evitabili che hanno contribuito all’incidente. La polizia considera diverse ipotesi, inclusa la possibilità che un attimo di distrazione da parte degli adulti presenti possa aver giocato un ruolo cruciale nella tragedia.

La comunità italiana a Malta è profondamente scossa dalla perdita del piccolo Rosario. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi alla famiglia, sia dalle autorità locali che dalla comunità italiana residente sull’isola. Il sindaco di Swieqi ha dichiarato: “È un evento terribile che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza, soprattutto quando ci sono bambini coinvolti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore immenso”.

Inoltre, il caso ha sollevato un dibattito sulla sicurezza delle piscine private e sulla necessità di una vigilanza costante quando ci sono bambini piccoli. Alcuni esperti hanno sottolineato l’importanza di misure preventive come l’installazione di barriere di sicurezza e l’adozione di norme più severe per prevenire simili tragedie.

Il funerale del piccolo Rosario si terrà nei prossimi giorni in Italia, dove la famiglia ha deciso di riportare il corpo del bambino per l’ultimo saluto. La comunità si stringe attorno ai genitori del piccolo, offrendo supporto e vicinanza in questo momento di profondo lutto.

Questa tragedia è un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza e della vigilanza continua, specialmente quando si tratta della vita dei più piccoli.