Siu, rilasciato il marito Jonathan Maldonato: stabilito il divieto di avvicinarsi all’influencer

Il giudice ha deciso di non convalidare l’arresto di Jonhatan Maldonato, 37 anni, fermato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, l’influencer Soukraina El Basri, conosciuta come Siu, 30 anni. La decisione è stata annunciata oggi, dopo un’udienza durata circa quattro ore. Durante l’udienza, Maldonato ha dichiarato che la moglie si era inflitta la ferita da sola e gli aveva chiesto di sostenere la versione di un incidente domestico. Il giudice ha imposto a Maldonato l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie.





La versione del marito: “Siu ha tentato il suicidio”

Durante l’interrogatorio in questura, Maldonato ha sostenuto che la moglie avrebbe tentato il suicidio la mattina del 16 maggio. Secondo la sua versione, Maldonato avrebbe disarmato la moglie da un oggetto non identificato e cercato di nascondere il gesto per paura che venisse ricoverata in psichiatria. Ha raccontato di aver passato la mano sporca di sangue sullo spigolo di un mobile per far credere alla versione dell’incidente domestico.

Maldonato ha descritto una Siu molto nervosa quella mattina: “Per ogni minima cosa si arrabbiava con me”. Ha aggiunto che la donna era preoccupata per i messaggi insistenti su Instagram di una persona conosciuta un anno prima, con cui aveva iniziato a frequentarsi. “Anche in quel periodo mia moglie aveva tentato il suicidio, ingerendo farmaci”, ha detto.

L’uomo ha raccontato di aver preso le bambine e di essersi recato nella loro cameretta quando ha sentito un rumore forte provenire dalla cucina. “Quando sono arrivato in cucina, Siu aveva qualcosa in mano… non ho visto cosa fosse”. Ha visto il sangue zampillare e la moglie che gli chiedeva aiuto. Ha detto di essere stato in videochiamata con i sanitari fino all’arrivo dell’ambulanza. Al suo ritorno in cucina, ha trovato delle forbici per terra. Maldonato sostiene che sia stata la moglie a chiedergli di sostenere la teoria dell’incidente domestico.

Nelle ultime ore sono emerse ulteriori informazioni sul passato della coppia. Amici e conoscenti descrivono una relazione turbolenta, con frequenti litigi e tensioni. Alcuni vicini hanno riferito di aver sentito urla provenire dall’abitazione della coppia in più occasioni. Tuttavia, nessuno aveva mai immaginato che la situazione potesse degenerare fino a questo punto.

Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica, soprattutto a causa della notorietà di Siu sui social media. L’influencer conta migliaia di follower su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e collaborazioni con vari brand. La notizia dell’accaduto ha scioccato i suoi fan, che stanno esprimendo il loro sostegno attraverso messaggi e commenti sui suoi profili social.

La decisione del giudice non mette fine all’indagine. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere prove e testimonianze per fare luce sull’accaduto. Sarà fondamentale stabilire se le affermazioni di Maldonato corrispondano alla verità o se ci siano elementi che possano incriminarlo ulteriormente.

In attesa di nuovi sviluppi, Jonhatan Maldonato dovrà rispettare le misure cautelari imposte dal giudice. La comunità resta in attesa di ulteriori dettagli su questa vicenda che ha scosso profondamente tutti coloro che conoscono la coppia.