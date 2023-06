Oroscopo Branko domani 26 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Oroscopo Branko 26 giugno Sagittario

Solo uno come te può avere un conflitto o una delusione sentimentale e, tuttavia, prenderla bene e andare avanti per finire con una giornata piacevole e anche felice. Il tuo naturale ottimismo ti spinge sempre a pensare che a tutto ci sia una soluzione e se si chiude una strada se ne apre un’altra.

Oroscopo Branko 26 giugno Capricorno

Oggi i pianeti non saranno molto armoniosi e di conseguenza vedrete giganti quando dovreste vedere solo mulini a vento. C’è il rischio di tensioni, dissapori o addirittura scontri con il proprio partner o con chi si convive. In realtà, succederà qualcosa solo se stavi aspettando che accadesse.

Oroscopo Branko 26 giugno Acquario

Forse sei il segno più favorito oggi perché il destino ti darà una sorpresa legata all’amore. O qualcuno che hai amato molto in passato ritorna nella tua vita o inizierai una storia d’amore che potrebbe portarti quella felicità che hai sempre sperato. Sarà un giorno magnifico per questioni di cuore.

Oroscopo Branko 26 giugno Pesci

Attenzione alle spese e al denaro in generale, perché anche se non lo cerchi o non lo intendi oggi, potrebbe spararti, oppure potresti addirittura subire una truffa o un furto. L’importante è che presti attenzione al denaro e ai tuoi beni o avrai una sorpresa piuttosto spiacevole che dovresti evitare.