Oroscopo Branko 4 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Gli ostacoli che hai ignorato potrebbero riapparire sul tuo cammino per tutto il giorno di oggi e in proporzioni molto maggiori. Fai attenzione alle tue reazioni su questo argomento perché le tue parole potrebbero avere l’effetto di un incendio boschivo. Sarebbe meglio evitare di prendere le cose alla leggera. Le difficoltà che attraversi che maltrattano la tua autostima non scompariranno con uno schiocco di dita. Affrontalo mentre costruisci un guscio emotivo protettivo.

Toro

Oggi la tua ispirazione potrebbe essere illimitata. Se ti piace la musica, ti sembrerà di suonare uno strumento. Se cantare ti piace, questo sarà il giorno perfetto per fare vocalizzazioni. Lascia che le tue emozioni guidino la danza. Spesso trattieni i tuoi sentimenti. Al contrario, cerca di esprimerli per liberarti da questo flusso emotivo. La musica può offrirti un mezzo di espressione privilegiato per esternare la tua sensibilità.

Gemelli

Oggi potresti sentirti sconvolto nello scoprire che le persone, specialmente gli uomini, non sono così sensibili come te alla situazione che affronti. Quando cerchi di convincere qualcuno dell’importanza delle tue idee o sentimenti, potresti sentirti come se stessero cercando di allontanarsi da te. Va detto che le mosche non vengono cacciate con l’aceto. Se vuoi sedurre qualcuno, parla con loro di qualsiasi argomento che possa essere interessante, ma non pensare nemmeno di farlo sul tumulto delle tue emozioni.

Cancro

Oggi, nonostante sia sabato, vorrai impressionare i tuoi partner professionali con le tue idee brillanti. Un nuovo programma potrebbe essere saltato in mente durante la notte. Tuttavia, il tuo talento potrebbe incontrare alcune battute d’arresto, colleghi riluttanti, un capo scettico … Non offenderti, potrebbero avere solo altre preoccupazioni in questo momento. Quindi aspetta fino a quando non hanno digerito i tuoi approcci e parlane più tardi.

Leone

Immergiti nello stato d’animo gioioso e vibrante di questo giorno invece di piegarti sotto il peso delle tue emozioni. Lascia che la tua ragione, non i tuoi sentimenti, ti indichino la strada. La natura generosa di questa giornata ti permetterà di pensare chiaramente ai tuoi problemi senza preoccuparti troppo del loro aspetto emotivo. Fai un itinerario cerebrale per capire cosa devi fare per appianare gli spigoli che fanno inciampare il tuo percorso di vita.

Vergine

Non fatevi prendere dal panico se durante il giorno vi accorgete che la vostra mente è piena. Avrai un sacco di energia intellettuale e abbastanza idee per tenerti occupato per tutto il giorno. Potresti anche chiederti perché non condividere le tue scintille di ingegno nella tua vita di coppia. La tua ispirazione sarà particolarmente polimorfica. Sii curioso e desideroso di notizie, avrai tutto il tempo per rendere i tuoi progetti una realtà nelle prossime settimane.

Bilancia

Molto probabilmente, oggi sentirai una grande fiducia in te stesso e un’inaspettata ondata di coraggio e coraggio. Forse è perché hai ricevuto buone notizie. Dopo un periodo difficile, il tuo amore e la tua vita professionale migliorano molto. Approfitta di questi momenti di soddisfazione e riposo. Ti meriti di essere felice. Festeggia questo giorno di gioia con un piccolo regalo, per te o per il tuo partner, o entrambi.

Scorpione

Oggi è il momento ideale per liberarti fisicamente e mentalmente, quindi dovresti lasciare il posto a cose nuove. Se sei stanco di fare la stessa cosa più e più volte, non esitare a iniziare un’attività diversa. L’immaginazione che il tuo segno mostra ti ispira ad essere alla costante ricerca di scoprire un mondo sconosciuto. Lasciate che questo desiderio vi guidi durante questo viaggio.

Sagittario

Durante la giornata di oggi dovresti prestare maggiore attenzione al tuo corpo e prendertene cura con amore e dedizione. Non dovresti escludere di andare in una spa, andare in una sauna o fare un massaggio. L’umore che prevale in questo giorno è quello della sensualità e della dolcezza. Mentre segui questo movimento, dovresti riaffermare il tuo realismo e costruire solide fondamenta invece di essere distratto dai tuoi sogni.

Capricorno

Solo una precisazione molto importante per oggi, tu non sei Madre Teresa di Calcutta e, inoltre, se non puoi salvare il mondo e anche aiutare il tuo prossimo, non vale la pena ora mettere in discussione tutto ciò che fai. Questa abnegazione è notevole, ma non sei obbligato a sacrificarti per gli altri. E ricorda che, come tutti gli altri, anche tu hai il diritto di esprimere sentimenti di rabbia.

Acquario

Oggi è un giorno eccellente per prendere determinate decisioni. Devi scegliere tra due relazioni romantiche perché la verità è che sei attratto da due persone. Uno di loro ha abbastanza il profilo del partner ideale. Fai un sondaggio del tuo cuore, perché ti dirà cosa fare. In entrambi i casi, la tua scelta rimarrà pragmatica. Se una di queste due persone è troppo originale, questo renderà la tua scelta più facile.

Pesci

Oggi vorrai davvero lasciare che il tuo cuore parli ed essere generoso con un amico o una persona cara che ha un problema. Anche se la tua generosità è più forte di te, evita di darle anche la tua camicia. Da un lato, non farai del bene a quella persona perché sentirà di doverti che non sarà mai in grado di ripagare; e, dall’altro, ti metterai in una situazione impossibile.