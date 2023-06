Oroscopo Branko 6 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi devi stare molto attento quando affronti questioni economiche perché tenderai ad essere molto impulsivo e spontaneo. Puoi trascurare i dettagli. Ariete, prova a verificare tutto. Questo è il momento di andare oltre nella tua relazione. Sai già che lo sforzo ha sempre una ricompensa. Sentirai un grande bisogno di cercare un ambiente intimo. Non fare pressione sul tuo partner se senti che i suoi desideri sono in contrasto con le sue azioni. Regalati una notte di totale relax.

Toro

Oggi non dovresti saltare alle conclusioni senza avere tutti i dati. Questo potrebbe metterti nei guai. Facendo concessioni, convinci gli altri a darti più margine di manovra nella tua vita quotidiana. Abbracciate il cambiamento filosoficamente, senza alcuno sforzo particolare. Lo stavi aspettando da molto tempo, Toro. Il regno dei sensi diventa molto urgente per voi. Il tuo bisogno di intimità e solidarietà potrebbe abbatterti se sei solo. Non limitarti ad accettare la situazione, vai là fuori e divertiti.

Gemelli

Non lasciare che il tuo inconscio interferisca con le tue iniziative in modo da non essere sopraffatto da impulsi e nervosismo che sono cattivi consiglieri. Avrai molte opportunità per distinguerti, Gemelli. Mantieni il senso delle proporzioni. Siete determinati ad attuare le vostre buone intenzioni e sarete in uno stato d’animo piacevole. Sono in gioco lo sviluppo e la realizzazione nella tua vita amorosa e stai progredendo senza paura per raggiungere i tuoi ideali. È tempo per te di essere aperto e dichiarare il tuo amore.

Cancro

Gli sforzi che fate oggi non saranno vani. Cerca il sostegno di coloro che ti circondano. Prenditi cura di te stesso e mantieni una dieta equilibrata. Progetti e piani innovativi ti esaltano, ma non piacciono a chi ti trova esagerato. Fai un passo dopo l’altro e riduci le tue esigenze. Venere ti influenzerà a rivedere il tuo passato. Cancro, tirane fuori il più possibile per renderlo utile a te in futuro, ma non ossessionarti dai rimpianti e non idealizzare il passato.

Leone

Qualcosa di insolito potrebbe accadere nella tua casa oggi. I piccoli elettrodomestici possono rompersi o possono verificarsi piccole rotture. Potrebbe anche sorgere una disputa familiare. Sarai molto richiesto, Leo. Quindi cerca di mostrare i tuoi limiti senza arrabbiarti. Le conversazioni faranno luce sul tuo futuro e otterrai più cooperazione dal tuo partner. Se sei single, esci dai sentieri battuti e cerca nuove cose da fare per incontrare altre persone che non sono nella tua cerchia più vicina.

Vergine

Più che mai hai bisogno di un ambiente tranquillo. Ma allo stesso tempo, devi anche muoverti e sarebbe una buona idea iniziare a praticare uno sport di resistenza per stabilizzare i tuoi livelli di energia. Se vuoi liberarti dalle restrizioni che ti impediscono di allargare i tuoi orizzonti, fallo educatamente in modo da non essere visto come arrogante. Alcuni Vergine stanno facendo rivivere un progetto che avevi dimenticato e che si adatta perfettamente alla tua situazione attuale. Tuttavia, è tempo per te di attirare il nuovo, come hai aspettato per così tanto tempo.

Bilancia

Oggi dovresti stare attento con i tuoi soldi e le tue proprietà perché potresti essere troppo impulsivo. Potresti comprare spontaneamente qualcosa di cui in seguito ti pentirai. Bilancia, senti un desiderio irresistibile di assaporare i piaceri della vita, ma stai lottando perché non riesci a rilassarti. Assaporerai gli ingredienti fumanti e inebrianti che il tuo partner sta aggiungendo alla tua relazione. Estenuante ma così irresistibile. È il momento giusto per l’amore. Non fare domande.

Scorpione

Guardare in fondo alle cose ti farà venire voglia di adottare alcuni valori nuovi e più profondi. Un’improvvisa sensazione di stanchezza ti farà sapere che è ora di trascorrere una notte tranquilla a casa, guardare un buon film e riposare. Il tuo modo di essere e il tuo modo di esprimerti sono pieni di fascino. Per questo motivo, per gli Scorpioni che sono single, è tempo di lasciare la tua tana perché gli incontri che potresti avere sono pieni di potenziale a lungo termine.

Sagittario

Questo è un giorno in cui il tuo spirito avventuroso ti incita all’impazienza e all’agitazione. È un ottimo momento per fare un viaggio o stabilire preziosi contatti all’estero. Sagittario, cerca di calmare il tuo desiderio di staccarti dalle tensioni insopportabili che ti trattengono e ti tengono sotto pressione. Pensa a come puoi alleviare l’ansia invece di sfidare le regole. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose.

Capricorno

Oggi potresti rovinare alcune conversazioni, specialmente nei gruppi, essendo troppo diretto. Non esagerare. Non è questo il momento di dire le cose come stanno. Senti un desiderio perverso di aggiungere benzina sul fuoco. Fai attenzione e vai con calma. Capricorno, le tue parole sono più nitide di quanto pensi. Il tuo istinto naturale sarà quello di concentrarti su te stesso, di esaminare la tua coscienza. Finché non cerchi di controllare la situazione, puoi assaporare i momenti più intensi con la tua dolce metà.

Acquario

Il vento sta cambiando. Vedrete coloro che vi circondano con una nuova luce e questo aprirà i vostri orizzonti. In realtà, non ti stai dando il tempo di respirare e dovresti rallentare. Le arti ti darebbero la possibilità di rilassarti mentalmente. Gestisci al meglio le tensioni che aumentano nella tua casa se difendi i tuoi progetti personali o professionali cercando di sfuggire al dominio familiare. Il tuo amore sarà aperto e flessibile. La riconciliazione è in vista per gli Acquari che hanno recentemente rotto con qualcuno.

Pesci

Oggi sarai interessato a qualsiasi tipo di nuova esperienza, quindi ti sentirai impaziente con la tua solita routine. Pertanto, dovresti fare qualcosa di diverso. Esci e incontra nuove persone. Questo è quello che devi fare. Le tue idee audaci sono seducenti, Pesci, ma non le metti in pratica. Affinché gli altri vogliano seguirti, resta serio. Sarai disposto a fare qualsiasi cosa per compiacere e soddisfare il tuo partner, ma lei / lui si aspetta di più da te sotto forma di concessioni.