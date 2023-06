Oroscopo Branko 7 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questa è una giornata piena di divertimento, Ariete. Godetevi piacevoli momenti con i vostri bambini, partecipate a eventi sportivi, uscite a pranzo o a cena… Vabbè. Anche le tue vibrazioni creative sono in aumento. L’azione pura e dura sarà il tuo motto oggi, ma avrai ancora bisogno di riposare e recuperare. Il tuo corpo ti mostrerà la via da seguire. Non rimanere bloccato in emozioni negative, parla con il tuo partner. Qualunque sia la tua situazione, devi esprimerti sinceramente per ricominciare con il piede giusto.

Toro

Oggi sarai concentrato sulla tua casa e sulla tua famiglia, ma sarà anche un giorno eccellente per divertirti a casa e goderti la compagnia della tua famiglia. Organizza un pranzo divertente o goditi una sessione Zoom. Toro, qualunque cosa tu faccia, probabilmente ti darà molto piacere. Il cielo protegge la tua vita amorosa con colori iridescenti. La passione sarà presente finché la favorirai. Evita di prendere decisioni importanti.

Gemelli

Hai la possibilità di brillare, di farti capire e di accettare le tue idee. Se hai una richiesta da fare, un lavoro da trovare o un ex fidanzato da sedurre o riconquistare, evolverai favorevolmente in un ambiente sereno e dinamico. Metterai il massimo di te stesso per goderti determinati piaceri. Alcuni Gemelli possono passare da incontri piacevoli ad amori ardenti, tutti con un surplus di energia che dovranno gestire. Ti piacciono le buone previsioni del tempo per respirare aria fresca.

Cancro

Questa sarà una giornata divertente con attività con bambini e coppie. Sport, arte e tutte le uscite sociali saranno le migliori opzioni. La tua energia psichica sta aumentando, stai subendo un grande colpo e condividerai questa energia con le persone che vedi. Cancro, se hai provocato reazioni negative nel tuo partner, questo è il momento di appianare le cose e trovare un modo costruttivo per parlare con lei. Avrai la possibilità di correggere eventuali errori commessi. Stai andando nella giusta direzione.

Leone

Oggi avrai la spinta necessaria per perseguire ciò che vuoi, specialmente quando socializzi con gli altri. Poiché sei molto concentrato sul tuo soggiorno a casa, ti piaceranno le riunioni di famiglia o le conversazioni calde con i tuoi familiari. Tuttavia, non ascoltare tutte le opinioni di chi ti circonda. Sarai più calmo nella tua vita amorosa e più incline a cercare l’armonia nella tua relazione. Le gioie dell’amore tendono le loro braccia verso di voi. Non avrebbe senso resistere. Leone, cogli l’attimo senza indugio.

Vergine

Questo può essere un giorno attivo e ottimista, Vergine. Ti senti sollevato, entusiasta e preparato ad andare avanti con determinati argomenti perché puoi vedere come finire qualcosa che deve essere finito. Ti senti calmo. Qualcosa di nuovo sta arrivando a voi. Riceverai buone notizie che si adattano perfettamente ai tuoi piani. I contatti con gli amici ti rallegreranno. Hai bisogno di sincerità e autenticità. Sentirai un grande bisogno di trovare più equilibrio nelle tue relazioni. Le conversazioni riaccenderanno vecchi risentimenti. Non criticare troppo se vuoi che si verifichi un nuovo inizio.

Bilancia

Oggi le tue relazioni con amici e gruppi sono forti, quindi guarderanno a te per la direzione e l’ispirazione. Fortunatamente, sarai affascinante e diplomatico. Un vento di fortuna ti porterà più vicino ai tuoi obiettivi. Dovresti parlare duramente a te stesso dei tuoi acquisti d’impulso. Questa è l’unica nuvola nera di cui essere consapevoli. Il tuo carisma sta aumentando e questo è l’ideale per iniziare una serata romantica e regalarti completamente. Quei Bilancia che sono pigri e un po ‘apatici, dovrebbero rivedere attentamente i nuovi incontri.

Scorpione

Oggi potresti essere più serio del solito e sentire il bisogno di concentrarti su ciò che è veramente importante. Scorpione, non aver paura di mostrare il tuo talento per l’improvvisazione. Avrai più controllo sul corso degli eventi e vedrai più chiaramente quali passi devi intraprendere. La tua sfera emotiva si tinge di felicità e tende naturalmente a mostrare la tua considerazione ascoltando attentamente la sensibilità del tuo partner. È un ambiente ideale per esprimere i tuoi sentimenti.

Sagittario

L’atmosfera astrale ti posiziona ai blocchi di partenza per iniziare nuovi progetti, vincere contratti, conquistare la tua anima gemella o riaccendere la fiamma dell’amore. Hai tutte le possibilità di riuscirci. La tua creatività si accentua nella tua vita amorosa e si aprono nuovi orizzonti. Sta a voi cercare la felicità che è alla vostra portata. Sagittario, chiudi la porta al mondo esterno e a tutte le sue interferenze.

Capricorno

Oggi apprezzerai il sostegno di altre persone che ti renderanno le cose più facili a casa o nella tua famiglia. Questo aiuto può essere uno stimolo pratico, finanziario o necessario. La fiducia in se stessi troverà motivi per crescere. È tempo di fare sport o fare esercizio fisico, quindi non sederti lì a guardare la TV. Sarai molto protettivo nei confronti del tuo partner. Capricorno, non lasciarti disturbare troppo, sta a te trovare i giusti confini, prima di risvegliare improvvisi desideri di indipendenza.

Acquario

Oggi insieme a colleghi e amici intimi, puoi raggiungere un accordo che rende tutti felici. Non hai difficoltà ad affermare te stesso e finirai le relazioni malsane senza rimorso. Mostra più moderazione quando si tratta di spendere, Acquario. L’enfasi della giornata sarà sui progetti di coppia legati alla casa, ristrutturazioni, bambini … È tempo di entrare nei dettagli con il tuo partner. Arrivare al punto.

Pesci

Questo è un giorno in cui considererai i piani per allenarti di più o per viaggi futuri. Nel frattempo, sei anche felice di finire qualcosa perché ti senti bene. Quindi dovresti essere orgoglioso dei tuoi risultati. La tua onestà e correttezza ti aiuteranno a evitare di cadere in una trappola. Sii completamente te stesso, ma fai attenzione alle tentazioni. Infatti, Pesci, sarai attratto a seguire impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti dà libero sfogo e ti spinge in una relazione appassionata.