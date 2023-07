Oroscopo Branko 8 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi vuoi fare qualcosa per essere meglio organizzato. Vuoi anche migliorare la tua salute. La motivazione è tutto. Tuttavia, sarai troppo intransigente e te stesso. È necessario trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax. In amore, sarai allegro e rilassato. Questo è il momento di girare ed esplorare tutte le tue passioni. Resisti al desiderio di appoggiarti al tuo partner e ricarica la tua energia di tua spontanea volontà.

Toro

Lo sforzo costruttivo sarà fruttuoso e l’atmosfera diventerà laboriosa e meticolosa. Questa sarà una situazione perfetta per il tuo temperamento calmo, che ti renderà tenace nelle tue attività. Questa comoda routine avrà effetti sul tuo morale e ti darà una visione colorata della vita. I piaceri dell’amore saranno i benvenuti. Questa è anche una giornata romantica e perfetta per flirtare. Una festa ti darà l’opportunità di stregare la persona che vorresti catturare. Tuttavia, non esagerare, sii te stesso.

Gemelli

Discussioni pratiche sulla casa o sulla famiglia potrebbero aver luogo oggi. Vale la pena fare il possibile per evitarlo. Forse stai esagerando e pensando troppo. Devi andare più indietro, il che ti permetterà di trovare soluzioni più semplici. Non correggere gli errori degli altri e fai attenzione a ciò che dici al lavoro. Se accetti le sfide del tuo partner e le differenze tra di voi, dovrai fare un passo più grande di quanto pensavi. Hai tutto in mano per vincere.

Cancro

Questo è un giorno forte per te perché è molto probabile che tu agisca secondo i tuoi desideri. Ma lo farai in modo pratico e diretto. Niente ti ostacolerà. Sii tollerante, non tutti saranno in grado di tenere il passo con te. La tua disposizione allegra ti permetterà di superare facilmente le piccole preoccupazioni, che, comunque, sono tutt’altro che insormontabili. Le cose diventeranno più pacifiche in termini di relazioni. Ti senti a tuo agio nella tua pelle e il tuo senso dell’umorismo e la gioia di vivere ti avvicineranno al tuo partner.

Leone

Un’esperienza passata ti aiuterà a evitare un problema oggi; Basta appellarsi al tuo buon senso. Avrete un maggiore senso di obiettività e sarete in grado di agire nell’interesse del bene comune. Le tue idee saranno ben accolte. Non si tratta di moralizzare, ma di incoraggiarti a gestire le cose in modo sano e investire saggiamente, sia che si tratti delle tue finanze o della tua vita amorosa. Se hai bisogno di qualche consiglio, abbi l’umiltà di ascoltarlo.

Vergine

Oggi le star favoriranno le conversazioni con i più giovani, così come con gli amici e i membri di un gruppo. Sei inondato da un senso di benessere. Avrai una maggiore influenza sugli altri, quindi non abusare di loro. Un approccio serio e completo può farti separare meglio la tua vita lavorativa da quella privata. Le tue iniziative nella tua vita amorosa stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose.

Bilancia

Il tuo modo di parlare rende più difficile per le persone avvicinarsi a te, quindi parla più chiaramente e tutto andrà bene. Avrai l’impressione che altre persone ti stiano stancando, quando in realtà è la tua impulsività che è da biasimare. Un progetto importante potrebbe emergere oggi. Dovrai fidarti e avere pazienza per vincere. Alcuni dubbi scompariranno nella tua vita sentimentale o alcune cose potrebbero essere confermate, in meglio. Qualunque cosa accada, finalmente vedrai chiaramente dove prima c’era solo nebbia. Le scelte saranno più facili da fare.

Scorpione

Oggi potresti imparare qualcosa da una persona lontana o che appartiene a un’altra cultura. Questo è anche un buon momento per beneficiare della ricchezza degli altri. Se stai pensando di metterti a dieta o combattere una dipendenza, questo sarà un giorno eccellente per prendere la decisione. Non diventare così ossessionato dall’amore. Qualunque siano le tue preoccupazioni, sarebbe meglio discuterne con qualcuno di cui ti puoi fidare.

Sagittario

Oggi le persone noteranno la vostra presenza. Dovrai tagliare il tuo lavoro in modo da poter raggiungere un accordo con i tuoi cari sulla pianificazione. Nonostante la tendenza a pensare troppo, manterrai una prospettiva equilibrata quando esci all’aperto, sia letteralmente che figurativamente. Assicurati di non essere intransigente e troppo brusco. Il tuo partner ha bisogno di rassicurazioni sui tuoi sentimenti e sul tuo rispetto. Avrai alcune persone con cui lavori sulla difensiva. Non vedere concorrenza ovunque.

Capricorno

Oggi hai fame di imparare qualcosa di nuovo. Se riesci a farlo durante il viaggio, tanto meglio. Tuttavia, puoi anche imparare attraverso i media, nelle conversazioni con persone colte, con la lettura e / o a scuola. Il clima è costruttivo e gratificante sul fronte delle relazioni e la fortuna è con te quando si tratta di forgiare nuovi legami. Sarai più persuasivo che mai a stabilire le giuste condizioni.

Acquario

Questo sarà un buon giorno per pensare ai tuoi investimenti, sia finanziari che emotivi. Oggi sarai in grado di concentrarti onestamente sulla tua situazione e prendere in prestito, prestare o investire i tuoi soldi o le tue emozioni in modo sicuro e redditizio. Una conversazione attenta con qualcuno potrebbe darti più supporto sul lavoro o attrezzature migliori o migliorare un budget. Le circostanze sono dalla tua parte. E mostrano che la tua pazienza in amore può essere più gratificante di quanto pensassi.

Pesci

Le tue relazioni saranno al centro delle tue preoccupazioni, ma sarai molto attraente nel tuo universo poetico e colorato. Oggi avrete tutte le opportunità per ottenere grandi soddisfazioni dalle vostre relazioni con gli altri. Per alcuni, questo sarà l’inizio di un amore duraturo. Il tuo senso dell’umorismo farà miracoli per evitare conflitti. Il vostro ottimismo sta attirando anime erranti al vostro fianco. Non lasciare che ti stringano e sii selettivo fin dall’inizio.