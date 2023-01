Oroscopo Branko oggi domenica 1 gennaio 2023: hai letto lo zodiaco per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 1 gennaio Ariete

Buona domenica, Ariete. Date il benvenuto al 2023 pieno di ottimismo con la speranza che questi prossimi dodici mesi siano pieni di pace, salute, prosperità e amore. Ti lasci alle spalle, con l’anno vecchio, tutto ciò che ti limitava. Hai vinto te stesso e hai guarito i dolori amorosi. Ora per raccogliere tutto ciò che hai seminato negli anni passati. Affermazione di oggi: “Decreto pace e armonia nella mia vita”.

PAROLA SACRA: Felicità

NUMERI FORTUNATI: 34, 23, 19

Oroscopo Branko 1 gennaio Toro

Vi aspetta una settimana molto attiva, i Re Magi devono ancora essere celebrati. Hai molto da fare in poco tempo. In queste feste natalizie ci sono attività, incontri e incontri speciali. Visite dall’estero o viaggi sono all’ordine del giorno. Avere la tua bella casa e del buon cibo da offrire è importante per te. Affermazione di oggi: “Celebro la vita e le benedizioni che ricevo”.

Oroscopo Branko 1 gennaio Gemelli

Concentrati sul positivo che hai vissuto nel 2022. Nessuna rabbia o risentimento. Inizia il 2023 con gioia e determinazione perché per te si avvicinano dodici mesi molto importanti. Soddisfa quella voglia di evadere e andare via, uscire dalla routine, dai problemi e dalle responsabilità. Hai bisogno di ricaricare le batterie del corpo, dell’anima e del cuore. Possa quest’anno essere pieno di benedizioni per te. L’affermazione di oggi: “Ho tutto per essere felice”.

Oroscopo Branko 1 gennaio Cancro

Primo giorno dell’anno e lo inizi pieno di tanta energia positiva. Questa domenica incontri persone molto simili a te. Vedrai la vita da un altro punto di vista. Sai come le altre persone si godono la vita in un modo molto diverso dal tuo. La tristezza finisce. Non lasciare che nulla ti influenzi. Affermazione di oggi: “Decreto sempre pace, felicità e amore nella mia vita”.