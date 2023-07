Oroscopo Branko domani 1 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi attirerai tutti gli sguardi e questo ti metterà in una posizione privilegiata per mostrare quanto vali. C’è anche un rischio, quello degli errori dovuti alla pressione. Le tue ambizioni sembrano in qualche modo addormentate, ma presto si risveglieranno davanti al panorama che si apre nella tua vita. Smetti di essere influenzato da una persona che fino ad ora ti ha trattenuto. L’adulazione, sincera o no, a volte fa bene al tuo ego. Anche così, diffida di coloro che oltrepassano il limite della cortesia. Potrei cercare qualcosa da te.

Continua a fidarti delle tue possibilità e migliora la pazienza come la virtù più importante. Se lo perdi, inizierai a colpire i ciechi e diventerai disorientato. Concentrati sul lavoro che fai, sarai molto suscettibile a errori stupidi in compiti che di solito hai molto controllato. Rischio di problemi con il traffico. Le idee vanno e vengono da un lato all’altro della tua testa e aprono una moltitudine di opportunità nella tua immaginazione. Forse uno di loro finalmente si realizzerà.

Bilancia

Oggi affronti una questione importante sul lavoro. La chiave per avere successo sarà saper argomentare senza alzare la voce, discutere senza perdere le staffe e mostrarsi molto sicuri di sé. È tempo di rinegoziare le condizioni del tuo contratto di lavoro. La tua posizione è alta e puoi permetterti di fare pressione su di essa. Ti meriti un aggiornamento. Prenditi cura di tutto ciò che è necessario nel rapporto con le persone che ami, ma non andare oltre ciò che sono disposte ad ammettere. Aiuta, ma non intrometterti troppo.

Scorpione

Un incontro inaspettato cambierà i tuoi piani, ma ne varrà la pena perché puoi ottenere molto da esso. Oggi riceverai informazioni molto preziose. Attraversi momenti di cambiamento nel tuo modo di intendere la vita e questo può sorprendere chi ti circonda. Vai avanti, non puoi fermarti ora. Devi rompere con la dipendenza dalle cose materiali. Devi basare la tua esistenza sulle relazioni personali, sono quelle che ti daranno più soddisfazioni.