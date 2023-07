Oroscopo Branko domani 1 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Gli eccessi degli ultimi tempi possono iniziare a minare la tua salute, che fino ad ora è stata molto buona. Cerca di limitare cibo e bevande. Non puoi aspettarti che gli altri indovinino i tuoi pensieri, devi essere più chiaro quando si tratta di esprimerti, altrimenti sarai l’unico responsabile dei malintesi. Combatti per quello che vuoi, nessuno lo farà per te. Anche se dovrai correre dei rischi, ne varrà la pena.

Capricorno

Devi fare spazio nella tua vita per l’esercizio fisico. Se continui con la sedentarietà, finirai per pagarla molto presto con la tua stessa salute. È giunto il momento di prendere decisioni in merito a un’offerta di lavoro che stai analizzando da tempo. O lo prendi o lo dimentichi per sempre, ma è così. La tua economia continua con la tendenza al rialzo, ma lentamente. Non avere fretta, è meglio che tu sistemi senza fretta ogni pezzo di terra che ottieni.

Acquario

La passione che cerchi nella tua relazione romantica supererà le tue migliori previsioni. Ti sentirai molto soddisfatto dall’atteggiamento del tuo partner, goditelo al massimo. Devi agire, non è più il momento di continuare a riflettere, perché non ti servirà a nulla. Tutto è pianificato, è tempo di prendere decisioni ferme. È tempo di concederti un capriccio che insegui da tempo. La tua situazione finanziaria lo consente e devi rallegrare un po’ il tuo spirito.

Pesci

Dedica un po’ del tuo tempo a rivedere i conti nazionali, ti aiuterà a prendere decisioni migliori. Non dovresti spendere quello che non hai. Riceverete buone notizie economiche, che però non basteranno a farvi dimenticare i vostri problemi finanziari. Dovrai continuare a lavorare sodo. Eviterai un sacco di problemi se ti occupi solo degli affari tuoi. Nel campo dell’amore, il tuo cuore è attratto da una persona irraggiungibile.