Oroscopo Branko domani 1 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Trova l’origine dei tuoi problemi di sonno nello stress. Se non ti liberi dalla pressione durante il giorno, non ti riposerai di notte e ti ritroverai di nuovo nella stessa situazione. I rapporti con il vostro partner ora stanno migliorando, e quindi si conferma che la sincerità con cui vi siete comportati è la migliore medicina per le ferite del cuore. Devi ossigenare un po’ le tue idee, sono un po’ in ritardo. Condividi le tue opinioni con gli altri e sottoponili a ragionevoli dubbi.

L’eccessiva stanchezza ti impedirà oggi di goderti i bei momenti che vivranno nella tua famiglia. Ti sentirai troppo esausto per divertirti. Perdonare è ormai il verbo che più si addice alla tua vita. Non puoi continuare a portare rancore per cose accadute troppo tempo fa. La nuova relazione sentimentale in cui vi siete imbarcati promette di dare un senso alla vostra vita che negli ultimi tempi non riuscivate a trovare da nessuna parte.

Gemelli

La tua stabilità economica a volte vacilla, ma la minaccia non è così grave come pensi. Con un paio di esibizioni bilancerai la bilancia. Oggi avrai un incontro appassionato che può finire in una relazione sessuale. Metti tutti i mezzi di sicurezza a portata di mano, potrebbero esserci dei rischi. La possibilità di esplorare nuove strade si apre davanti a te come un’opportunità leggermente rischiosa, ma attraente. Non esitate a fare i primi passi.

Cancro

Sbarazzati di accettare un impegno sociale per il prossimo fine settimana senza consultare prima il tuo partner, perché potrebbe aver già pianificato qualcosa di romantico. Ricevi proposte sul posto di lavoro che potrebbero essere una via d’uscita dalla tua attuale situazione delicata. Vale la pena affrontare i cambiamenti, saranno in meglio. Il tuo potere di concentrazione ti rende le cose molto più facili al lavoro, ma a volte ti distrae così tanto da isolarti da ciò che sta accadendo intorno a te.