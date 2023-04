Oroscopo Branko domani 10 aprile 2023: predizioni in anteprima Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sempre, siamo qui per condividere con voi l’oroscopo di Branko. In questo periodo particolare che l’umanità intera sta attraversando, riteniamo sia molto opportuno ricevere suggerimenti che provengono direttamente dalle nostre costellazioni. Teniamo presente che le proiezioni astrali non possiedono alcuna base scientifica e potrebbero variare a seconda dell’individuo. Ognuno di noi, attraverso il proprio carattere e l’influenza dell’ambiente circostante, può alterare il corso della propria giornata in modo diverso; è per questa ragione che l’oroscopo non è in grado di prevedere lo stesso esito per tutti gli individui.

Ariete

Nonostante siate in un ottimo momento, dal punto di vista delle stelle, però, oggi la Luna sarà un po’ afflitta e questo può favorire alcuni dissapori o problemi domestici che potrebbero oscurare o infastidire un po’ la vostra giornata. In ogni caso, sarebbero problemi del tutto temporanei. Essere innamorati o meno di una persona non significa che gli altri potrebbero non piacerti, attrarre o voler incontrare. Dovrai imparare questo prima di avere pensieri d’amore con ogni persona con cui parli questa settimana, con Venere in Gemelli che rende il flirt la norma al lavoro, in palestra o in qualsiasi ambiente.

Toro

Non c’è dubbio che in questo momento gli astri stiano compiendo transiti molto positivi, ma per quanta armonia esista in cielo, se prendi decisioni sbagliate o hai comportamenti inappropriati, non sarà possibile che le cose ti vadano bene o così come vuoi. Attraversi conflitti nella tua vita intima.La cosa migliore di te del lavoro è quanto sei onesto e giusto. Pertanto, non lasciarti influenzare da un collega che sta cercando di portarti sul suo terreno. Le cose devono essere fatte a testa alta. Se vuoi disconnetterti, esci con i tuoi amici o fai sport, che fa anche bene alla tua salute.

Gemelli

Vi aspetta una giornata nettamente favorevole per i rapporti umani e la vita intima, compresi l’amore e i rapporti con la famiglia e con i figli. La fortuna è chiaramente dalla tua parte, ma è anche vero che sei vivace e ottimista, con un atteggiamento emotivo molto positivo, che ti sarà di grande aiuto in tutto.L’agilità mentale che avrai questa settimana grazie alla visita di Venere al tuo segno sarà in grado di farti notare anche la persona più innamorata. Quindi fai attenzione a mettere le persone in situazioni compromesse inutilmente. Puoi fare del male.

Cancro

Oggi noterai un clima più caldo nella tua vita intima. I tuoi cari o le persone con cui vivi ti mostreranno più affetto, o semplicemente tu stesso avrai un atteggiamento più positivo e ora vedrai più facilmente ciò che prima rifiutavi di vedere. Presto arriveranno cambiamenti molto positivi a tutti i livelli.L’unico modo che hai per sapere se devi fare o meno quel passo, sia nel regno dell’amore che del lavoro, è darlo e, nel peggiore dei casi, pentirtene in seguito. Mentre continui a cercare o tentare la fortuna, il tuo treno partirà dalla stazione.