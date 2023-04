Oroscopo Branko domani 10 aprile 2023: incredibile zodiaco Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Grande energia e vitalità si impossesseranno di te, anche grazie agli ottimi influssi che ora regnano sul cielo, e di conseguenza avrai una giornata piena di attività, ideale per qualsiasi attività tu voglia svolgere fuori casa, dal fare qualche viaggiare verso qualsiasi altro contatto con la natura.L’entusiasmo con cui vivi il tuo giorno per giorno è invidiabile, quindi continua così e concentrati sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ultimamente, sei stato un po ‘distratto dall’amore e dalle feste, quindi non lasciare che Venere in Gemelli distolga l’attenzione dai tuoi progetti.

Vergine

Le eccellenti influenze combinate del Sole e di Giove avranno la virtù di allontanarti dalle ansie e dai problemi che ti attanagliano ogni giorno, aiutandoti a vedere e sentire il lato buono della vita, ti offriranno momenti di pace e concentrati maggiormente sulle cose buone che hai ricevuto dal destino.Tutti i dubbi che hai avuto su quale direzione prendere nella tua vita nelle ultime settimane, sfuggiranno nei prossimi giorni. No, un miracolo non accadrà: piuttosto che Mercurio ti sta dando un dono prima che diventi retrogrado e paralizzi tutto. Approfittane.

Bilancia

Nonostante siamo tutti in un buon momento grazie alla magnifica posizione di Giove, però, oggi la Luna sarà piuttosto afflitta e a torto o ragione non potrete evitare alcuni momenti di sconforto o malinconia motivati ​​da qualche disturbi o tensioni passeggeri nella vita intima e familiare.Non incolpare te stesso, perché nei prossimi giorni sarai molto, molto pigro. Soprattutto quando si tratta di alzarsi dal letto la mattina, sedersi nella stanza di lavoro o poi rispettare le routine salutari che di solito si svolgono. Bene, concediti una pausa che non succede nulla.

Scorpione

Ti aspetta una giornata felice ed entusiasmante al mattino, ma qualcosa di più teso o teso nel pomeriggio a causa di un disaccordo o di un litigio con il tuo partner o con uno dei tuoi cari; una tensione che sarà motivata o favorita dalla tua grande ostinazione, ma non sempre tutto può andare come vuoi tu.Tutta quell’intensità che elabori nel tuo giorno per giorno, ti concentrerai questa settimana sul mantenimento del buon sesso. Che tu sia da solo o accompagnato da un amore, la tua libido sarà alle stelle e prenderai in considerazione l’idea di provare cose nuove. Colpisci duro!