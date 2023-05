Oroscopo Branko domani 10 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

L’influsso di Urano, dominante in questo momento, vi renderà più intuitivi e audaci, ma anche più propensi a fare ciò che realmente vi sentite di fronte a convenienze o atteggiamenti prudenti. Agirai in modo più radicale e cercherai di imporre la tua volontà senza pensare troppo alle conseguenze.

Toro

Il momento ideale per prendere l’iniziativa e imporre la tua volontà o distinguerti da chi ti circonda, sia al lavoro che nella tua vita intima. Tendi sempre ad essere prudente e piuttosto sulla difensiva, ma all’improvviso diventerai più audace e farai ciò che senti, convinto che questo è ciò che ti porterà al successo finale.

Gemelli

Vi aspetta una buona giornata per questioni lavorative e soprattutto finanziarie o commerciali, soprattutto perché oggi non solo la vostra mente sarà più attiva e lucida del solito, ma sarete anche molto ispirati e intuitivi. È un buon momento per prendere iniziative o decisioni finanziarie.

Cancro

L’influenza dominante di Urano ti farà sentire più sensibile ed emotivo di quanto tu non sia già, il che è molto; le cose ti influenzeranno di più nel bene e nel male, ma sarai anche più intuitivo e ispirato e con più capacità decisionale o di fare ciò che senti senza preoccuparti di ciò che gli altri pensano di te.