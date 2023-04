Oroscopo Branko domani 11 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

A poco a poco, con l’avanzare della primavera, gli influssi planetari migliorano sempre di più per il Leone e ora è il momento di lanciare le vostre iniziative più ambiziose e importanti. La fortuna sarà con te come raramente è stata, ma devi agire in modo ragionevole ed evitare di essere troppo audace.

Vergine

Dopo la pausa festiva, inizia un nuovo ciclo nella tua vita professionale e sociale che può essere molto positiva e in cui dovresti prendere iniziative e anche essere un po’ più audace di quanto sei abituato. È tempo di raccogliere i frutti di tutto ciò che hai seminato per mesi o addirittura anni.

Bilancia

Di nuovo al lavoro tra una settimana che può essere davvero fantastica per te, e non solo nel lavoro e nelle faccende mondane ma anche nella vita intima, poiché è molto probabile che l’amore ti dia una magnifica sorpresa. Ecco perché sarebbe un errore per te rimanere in secondo piano, devi essere in prima fila.

Scorpione

La settimana del ritorno al lavoro coinciderà con un viaggio inaspettato o, se già te lo aspettavi, dovrai apportare alcune modifiche a quel viaggio. Ma non dovresti preoccuparti perché andrà tutto bene, anche meglio di quanto ti aspettavi, anche se andrai con numerosi dubbi e insicurezze. Fidati del tuo sesto senso.