Oroscopo Branko domani 11 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Sebbene la tua salute stia andando bene in generale, prenditi cura dei tuoi denti, perché oggi potresti iniziare a provare disagio. Buone notizie ti aspettano al lavoro. Controlla quegli oggetti che hai rinchiuso, perché forse potrebbero scomparire a poco a poco. Non dimenticare i tuoi account o le cose che proteggi con molta attenzione. Ti verrà presentato un piano che consideri troppo rischioso. Eppure, pensateci bene, perché può essere una buona occasione per divertirsi.

Toro

Realizzare i propri sogni ormai non è poi così lontano, se si continua sulla stessa strada si percorreranno tappe e si raggiungeranno traguardi poco a poco. Pensa a nuovi obiettivi. È possibile che una decisione importante che hai preso di recente non sia stata quella giusta che pensi. Pensaci e, se hai ancora tempo, prova a rimediare. Se pensi che qualcuno stia approfittando del tuo lavoro, non esitare a porre fine alla situazione, anche se ti costa uno spiacevole confronto.

Gemelli

L’influenza di una persona anziana è molto importante per te. Tuttavia, devi adattare i consigli ai tuoi schemi, non prenderli per oro colato. Dovresti ottimizzare i tuoi sforzi sul lavoro mettendo un po’ d’ordine. A volte è meglio dedicare mezz’ora alla pianificazione degli obiettivi. La tua salute sarà delicata. Chiudere gli occhi davanti ai problemi è un atteggiamento che dovresti scartare oggi di fronte a una questione che si presenterà inaspettatamente. Non pensarci e agisci con decisione.

Cancro

Hai bisogno di un po’ di privacy per risolvere le buche sentimentali che stai attraversando. Se il tuo partner non gode di una solida base affettiva, oggi subirà le vessazioni della rottura. Nella maggior parte dei casi significherà un notevole cambiamento in meglio. Affronterai una giornata estenuante, non solo per il lavoro, ma anche per gli stress che dovrai affrontare. Vacci piano, ma non fermarti.