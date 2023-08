Oroscopo Branko domani 12 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi devi stare attento con il tuo temperamento. Sei una delle persone più gentili e affascinanti dello zodiaco, ma dietro quell’immagine, che è reale, si nasconde anche un temperamento molto arrabbiato ed esplosivo. Se le cose non vanno come ti aspettavi, non ti preoccupare, sarebbe solo un piccolo ritardo, o è la tua fortuna.

Capricorno

Sei in un ottimo momento e le iniziative che stai prendendo, o anche quelle che hai preso in queste settimane, avranno successo, anche se questo non significa che non devi lottare per questo o affrontare numerosi concorrenti e difficoltà , ma saprai come fare tutto questo con successo. Questo è il tuo momento.

Acquario

Una posizione avversa della Luna potrebbe portarvi alcune tensioni o addirittura conflitti nella vostra vita amorosa o familiare. Non insistere che tutto vada sempre come vuoi tu, a volte è meglio lasciar correre le cose per evitare un male più grande o di cui potresti pentirti in seguito. A volte può essere molto radicale.

Pesci

Insisti nel seguire un percorso quando tutti intorno a te credono che non sia conveniente per te e che sia sbagliato. Tuttavia, questa volta è molto probabile che tu abbia ragione, sei in un momento molto ispirato e intuitivo e vedi oltre ciò che vede la stragrande maggioranza delle persone, quindi ora devi fare ciò che ti dice il tuo cuore.