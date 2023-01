Oroscopo Branko domani 12 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

OGGI: I tuoi colleghi non la pensano come te e sorgeranno disaccordi. Difendi la tua posizione con le unghie e con i denti, sai di avere ragione.AMORE : Il tuo modo di essere altezzoso fa sparire le persone che conosci. Ricorda che la prima impressione è quella che conta.RICCHEZZA: La tua conoscenza è obsoleta. Affronterai situazioni complesse e avrai bisogno dell’aiuto dei colleghi. Allenati. BENESSERE : Ottimo momento per dedicarsi al proprio corpo e alla propria salute. Prova una nuova dieta, un cambio di look e vestiti nuovi.

CAPRICORNO

OGGI: In caso di maltempo buon viso. Oggi arrivano notizie non molto piacevoli. Non preoccuparti, con calma spaventerai i problemi.AMORE : La gelosia del tuo partner ti pesa troppo. Parla con lei e se non ci ripensa, è meglio porre fine alla relazione.RICCHEZZA: sul posto di lavoro appariranno alcune discussioni sui soldi e verrai accusato di tradimento. Rendi chiara la tua posizione.BENESSERE : Non inciampare due volte con la stessa pietra. Avevi già sbagliato e ne hai pagato le conseguenze, è meglio che impari la lezione.

ACQUARIO

OGGI: Assicurati di tenere separate le acque tra quello che era il tuo passato e quello che è il tuo presente. Non cadere nei vecchi vizi.AMORE : Vi sarà impossibile accettare i parametri di vita del vostro nuovo partner, e sarà questa incoerenza che porterà alla rottura.RICCHEZZA: Non riuscirai a raggiungere la concentrazione durante l’intera giornata di oggi, sperimentando la conseguente frustrazione per questo.BENESSERE : Ricorda che nel mondo degli affari l’immagine che puoi proiettare sul tuo ambiente è tutto. Cerca di coltivare un po’ di più le apparenze.

PESCI

OGGI: sarai in grado di renderti conto che hai portato la relazione con il tuo partner sulla strada sbagliata. Non è mai troppo tardi per cambiare. AMORE : Devi smetterla di fingere che le cose vadano bene nella relazione. Ci sono alcuni fattori che dovranno essere anticipati. RICCHEZZA: arriverai alla conclusione che non hai quello che serve per dedicarti a ciò che hai sempre sognato. Dimissioni. BENESSERE : Devi imparare che non tutto nella vita professionale si risolve avendo le risposte. Ci sono momenti in cui è necessario anche fingere di averli.