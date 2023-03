Oroscopo Branko domani 12 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Allontanati da coloro che causano solo problemi nella tua vita. Preparati, poiché potrebbero esserci molti conflitti su piccole cose che potrebbero influenzare il tuo umore. Amore: cerca di maturare in amore, sei già una grande persona ed è ora che tu cerchi la persona giusta. È tempo di amare e prendersi cura dell’altro. Ricchezza: smetti di dubitare e prendi quelle decisioni importanti oggi. Approfitta di questa giornata poiché avrai tutti i requisiti per riuscire in ciò che proponi. Benessere: Giornata opportuna per un controllo medico. Smetti di essere così testardo e vai alla clinica medica per vedere in che stato è la tua salute.

Vergine

Smetti di fare pressione su te stesso, poiché il tempo giocherà a tuo favore. In questa giornata, la sua tenacia e il suo ottimismo saranno messi alla prova e otterrà ottimi risultati. Amore: momento per preservare l’armonia con la tua anima gemella. Non lasciare che la gelosia alimenti il ​​tuo desiderio di vendetta, evita di vedere fantasmi dove non ce ne sono. Ricchezza: sfrutta al massimo il tuo tempo e sarai in grado di finire il tuo lavoro il prima possibile. Trova modi per essere più proattivo ed efficiente professionalmente. Benessere: non esitare e usa l’aromaterapia per fare una pulizia energetica nella tua casa. Cerca di rinnovare le energie stagnanti e negative nella tua casa.

Bilancia

Impara che non devi mai dimenticare il passato, devi solo prendere le distanze da quelle situazioni o momenti che ti tolgono il buon umore. Amore: se hai intenzione di uscire con i tuoi amici, preparati perché dovrai negoziare con la tua anima gemella la scelta delle uscite del fine settimana. Ricchezza: pensa e cerca nuove opzioni per portare a termine impegni che sono stati a lungo rimandati. Se necessario, unisciti a quel tuo amico. Benessere: nel pomeriggio con il tuo partner dovresti programmare un incontro all’aperto, in modo da rinnovare le energie negative che si sono accumulate giorni fa.

Scorpione

Sarebbe bello se non diventasse testardo e ascoltasse ciò che lo circonda. In questo modo imparerai dagli altri e potrai cambiare positivamente il tuo punto di vista. Amore: in questo giorno scoprirai di avere molto da dire alla tua anima gemella e ascolterai ciò che prova. Consenti a te stesso di esprimere liberamente i tuoi sentimenti. Ricchezza: non permettere che le battute d’arresto domestiche ostacolino le tue prestazioni lavorative. Se hai un problema familiare, cerca di lasciarlo a casa. Benessere: Dopo tanta sofferenza, raggiungerà la pace di cui la sua mente e il suo spirito hanno bisogno da tempo, grazie ai corsi di meditazione che ha iniziato da pochi giorni.