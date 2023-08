Oroscopo Branko domani 13 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi potrai fare, meglio che mai, una delle cose che più ti piacciono e che ti dà più piacere: brillare, distinguerti, influenzare i tuoi cari e chi ti circonda, in una parola, riuscire a sentiti come quel re che porti dentro. È un’ottima giornata sotto la protezione del Sole e di Giove e puoi sentirti molto felice.

Vergine

Oggi dovete sforzarvi più che mai di non arrabbiarvi o amareggiarvi per piccole cose poco importanti, ma che spesso diventano per voi un problema gravissimo. Se oggi non provi a controllare quel lato della tua personalità, avrai una giornata molto negativa, mentre dovrebbe essere il contrario.

Bilancia

Riceverai importanti aiuti inaspettati, sia in campo economico che nella tua vita intima, o forse in entrambi perché sarà qualcosa che riguarderà entrambi gli ambiti. Oggi avremo ottime influenze planetarie nei nostri cieli e nel tuo caso si rifletteranno nella soluzione inaspettata a qualcosa che ti preoccupava.

Scorpione

Sebbene le migliori influenze astrali regnino sul cielo, e oggi sarà un giorno come questo, ciò non può risolvere quella grande tendenza che spesso hai ad autodistruggerti o essere il tuo peggior nemico. Ecco perché oggi può essere una giornata agrodolce per te, le tendenze sono molto buone, ma non ti stai divertendo.