Oroscopo Branko domani 13 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi sarà una giornata di sorprese alquanto spiacevoli, che arriveranno sotto forma di problemi sul lavoro o finanziari. Non è niente che non puoi risolvere, ma ti farà un po’ impazzire, soprattutto perché non te l’aspetti e ti costringerà a fare dei cambiamenti rispetto a parecchi problemi che hai avuto per oggi.

Toro

Buone notizie in relazione al denaro o ad altre questioni relative ai tuoi beni materiali, possibile arrivo inaspettato di denaro o riscossione di un debito. Ma sarà anche un’ottima giornata nel caso in cui vogliate fare qualche tipo di operazione finanziaria i cui frutti verranno raccolti in seguito. È una giornata favorevole.

Gemelli

Vi aspetta una giornata migliore o più fruttuosa di quella di ieri, anche se con tensioni uguali o molto simili. Oneri o preoccupazioni legati al lavoro, ma che alla fine funzioneranno. Dopo una mattinata piena di attività e tensione, avrai un pomeriggio molto più rilassato, con sorprese molto piacevoli in amore.

Cancro

L’influenza dominante di Urano ti farà sentire un po’ più irrequieto o nervoso del normale oggi, a torto oa ragione, e potresti persino avere delle tensioni, o dei disaccordi, con i tuoi cari. Ma questa stessa influenza ti renderà anche più intuitivo e ispirato. Una grande attività fisica e intellettuale.