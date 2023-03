Oroscopo Branko domani 13 marzo 2023: incredibile zodiaco Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 13 marzo Leone

L’efficacia del vostro “buon lavoro” sta nella temperanza e nella pazienza che avete nell’organizzare i vostri piani in modo efficace e brillante non solo per voi stessi ma anche per gli altri. SENTIMENTI: Hai bisogno di avere una giornata serena e tranquilla per darti il massimo supporto intorno a te. AZIONE: È un giorno fortunato per i tuoi piani essere benefici e positivi in ogni momento. FORTUNA: potrai provare soddisfazione per i frutti ottenuti nelle tue attività quotidiane. Giornata di pulizia. L’energia planetaria ti influenza molto favorevolmente. Proprio come ti sbarazzi di tutto il materiale che non ti serve, allo stesso modo ti sbarazzi di tutto ciò che ti fa male del tuo passato. Organizza la tua casa, il tempio dove vive il tuo essere. Rendilo carino, muovi la tua energia riorganizzando i tuoi mobili e oggetti decorativi. Affermazione di oggi: “Accetto ogni cambiamento con gratitudine”.

PAROLA SACRA: Preghiera

NUMERI FORTUNATI: 15, 25, 22

Oroscopo Branko 13 marzo Vergine

Manterrai le grandi idee e la forza d’animo per affrontare le sfide in modo calmo in modo da poter salvaguardare le risorse e gli obiettivi condivisi che hai con altre persone. SENTIMENTI: stai affrontando una giornata davvero unica e con molteplici modi di innovare nella tua vita. AZIONE: Sarà una giornata molto attiva in cui godrai delle tue azioni condivise con gli altri. FORTUNA: la fortuna busserà alla tua porta e a quella delle persone che ti sono vicine. Ripetere gli errori non è all’ordine del giorno, ma applicare ciò che è stato appreso dai precedenti fallimenti sì. La Vergine ha imparato grandi lezioni in modo doloroso. Lavora su di te, sul cambiamento di comportamenti o abitudini che ti feriscono. Hai il diritto di stare bene, di essere felice e di amare in modo ricambiato. ama te stesso molto L’affermazione di oggi: “Amo me stesso più di chiunque altro”.

Oroscopo Branko 13 marzo Bilancia

Manterrai l’iniziativa e la grande attività nelle tue strategie e nei piani che realizzi. Devi mantenere l’armonia intorno a te e principalmente con le persone con cui interagisci di più. SENTIMENTI: il tuo grande successo oggi sarà la vicinanza e la simpatia con gli altri intorno a te. AZIONE: Approfitta di questo giorno speciale per creare un’atmosfera piacevole compatibile con gli altri. FORTUNA: sai come creare le opportunità magiche ed è per questo che i tuoi benefici saranno positivi in questo giorno. Ti arrivano grandi notizie. Hai motivo di festeggiare con persone che sono felici di vederti felice. Sii coraggioso. Rifiuta ciò che non vibra con i tuoi valori e le tue convinzioni. Difendi la tua felicità. Fuggi dal proibito, dai vizi, dalle dipendenze e dai malsani legami affettivi. I soldi non ti mancano, ma risparmia. Affermazione di oggi: “L’amore è l’energia che muove la mia vita”.

PAROLA SACRA: Felicità

NUMERI FORTUNATI: 19, 23, 41

Oroscopo Branko 13 marzo Scorpione

Il tuo più grande successo sarà seguire le tue intuizioni e ciò che sente il tuo cuore; Spero che in questo modo eviterete errori, e supererete quel tunnel in cui siete isolati. SENTIMENTI: Questo è un momento importante per concentrarsi su se stessi e sulle proprie emozioni irrisolte. AZIONE: sarà un giorno positivo per il viaggio personale che realizzerai durante il tour di questo. FORTUNA: non hai bisogno di contattare molte persone, l’importante è connettersi con te. Evita di litigare o contraddire le persone autorevoli. Non mordere la mano di chi ti nutre. Sii grato. Controlla il tuo carattere, Scorpione. Meglio stare zitti e quando tutto il conflitto passa, allora esprimi i tuoi sentimenti. L’energia planetaria mette alla prova la tua pazienza e il tuo autocontrollo. L’affermazione di oggi: “Credo nel mio potere di cambiare il mio destino”.