Oroscopo Branko domani 13 marzo 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 13 marzo Ariete

Il più grande successo sarà quello di combinare il vostro grande dinamismo, e il pragmatismo e il calore con cui mantenete i rapporti con le persone con cui portate avanti i vostri obiettivi e accordi. SENTIMENTI: la tua naturale simpatia di cortesia ti aiuterà in questo viaggio per raggiungere i tuoi scopi. AZIONE: È possibile avere conversazioni e incontri con partner e amici per pianificare i passi da seguire. FORTUNA: il tuo benessere è far fluire le attività e che tutti voi confrontiate i benefici. L’energia della luna attiva le tue passioni. Ti senti più attraente, sensuale e molto sessuale. Hai un’intuizione molto alta. Sai cosa sente e vuole il tuo partner o persona speciale. Giornata perfetta per ammaliare d’amore chi vi interessa. Se sei single, visualizza la persona ideale per te e chiedile di venire da te. L’affermazione di oggi: “Vivo per prendermi cura di tutto il mio essere”.

PAROLA SACRA: attrazione

NUMERI FORTUNATI: 4, 55, 21

Oroscopo Branko 13 marzo Toro

Dovresti evitare alti e bassi emotivi per gestire i tuoi affari sentimentali e produttivi in modo efficace e piacevole. Il tuo calore sarà la chiave di tutto oggi. SENTIMENTI: la cosa più importante è mantenere il mondo emotivo in uno stato equilibrato e/o neutro. AZIONE: la tua cordialità e simpatia ti aiuteranno a progredire nelle attività che fai. FORTUNA: otterrai benefici se saprai aiutare le persone vicine a te che richiedono il tuo sostegno. Ogni giorno è un’opportunità per vivere pieni di amore, pace e abbondanza. La luna ti unisce alla tua persona speciale. Ascolta cosa ti dice la persona che ami. Impara dalla loro lingua quando esprimi il loro amore. Da oggi vedrai chiaramente che tutto ciò che di negativo è successo nella tua vita è stata una benedizione. Affermazione per oggi: “Sono pronto per avere successo”.

Oroscopo Branko 13 marzo Gemelli

Le tue idee creative e innovative saranno quelle che ti aiuteranno in ogni momento a concentrarti e mantenere gli obiettivi proposti in modo efficace e allo stesso tempo molto caldo. SENTIMENTI: sarà una giornata molto originale con idee creative e speciali per i vostri progetti. AZIONE: le attività saranno pianificate con attenzione e cura. Quindi saranno fortunati. FORTUNA: la più grande fortuna della giornata sarà quella di raggiungere gradualmente gli obiettivi che ti sei prefissato. Lascia andare, lascia cadere tutto ciò che ti ancora e non ti permette di muoverti verso la tua armonia personale. L’energia della luna ti spinge a sviluppare la tua intuizione, il tuo lato spirituale e mistico. Accendi una candela bianca e sii grato per tutte le benedizioni di cui godi oggi. Chiedi protezione e tanto amore. Affermazione per oggi: “Sono totalmente responsabile della mia felicità”.

Oroscopo Branko 13 marzo Cancro

Noterai che è un giorno in cui dovrai prenderti cura di alcune persone nel tuo ambiente a causa di circostanze e situazioni legate ai beni che mantieni insieme. SENTIMENTI: Sarai in grado di avvicinarti agli altri con la tua naturale morbidezza e il tuo carattere dolce. AZIONE: È importante che il tuo modo di connetterti con gli altri sia piacevole e che tu possa facilmente avvicinarti a loro. FORTUNA: i benefici della giornata saranno quelle soddisfazioni che riceverai dalle persone che ti amano. Giornata per pregare, meditare, fare qualche rituale di pulizia energetica nella tua casa. La luna mette in risalto il tuo potere interiore, la tua fede, quell’energia che può cambiare il corso di ciò che non vuoi per te stesso. Indossa il bianco e visita un altare o un luogo sacro. Abbraccia tutto ciò che ti ispira a scambiare amore. Affermazione di oggi: “I miei angeli vegliano su di me in ogni momento”.