Oroscopo Branko domani 14 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Fuggite gli eccessi, specialmente quelli che causano un eccessivo affaticamento fisico. Hai bisogno di molta forza per rinnovare il tuo spirito e uscire dalla crisi che stai attraversando. Ad essere onesti, devi iniziare ad essere onesto con te stesso. Devi riconoscere i tuoi limiti per migliorare e sfuggire ai tuoi vizi. Ma lo sarà a poco a poco. Difendi ciò che è tuo con le unghie e con i denti, soprattutto la tua sfera privata. Non permettere a nessuno di entrare nella tua vita e disturbare i tuoi cari. È il più sacro.

Toro

Le relazioni con persone del sesso opposto assumono molta importanza nei giorni a venire. Avrai più di un’opportunità per stabilire relazioni interessanti. Non è la prima volta che ti capita, ma potresti rifarlo: non promettere quelle cose che poi non sarai in grado di mantenere, anche quando lo fai con buone intenzioni. Stai riuscendo a lasciarti alle spalle molti dei complessi che in passato ti hanno trattenuto e questo è positivo, ma non dimenticare che devi mantenere la tua personalità.

Gemelli

Tutte le condizioni che ti imponi in materia sentimentale escludono molti candidati che sono davvero interessanti per te. Liberati. Non spettegolare su una persona nel tuo campo di lavoro solo perché non ti piace. Sei sempre stato un nemico del gossip. La tua intuizione sarà uno strumento potente in questi giorni per risolvere problemi complicati. Fidati di lei anche se non hai la sicurezza materiale che avrai ragione. Lo farai.

Cancro

Rilascia la tensione riposando, rilassandoti, che si tratti di ascoltare musica, leggere o meditare. Se il tempo è bello, pensa di uscire in montagna a camminare in solitudine. Riserva le tue opinioni sugli altri e non fare nemici gratuiti. Se devi dire qualcosa su qualcuno, meglio farlo in faccia, senza paura e con sincerità. È più importante di quanto pensi avere il sostegno degli altri. È vero che da solo puoi fare tutto, ma ti costerà molto di più che se lavori in gruppo.