Oroscopo Branko domani 14 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 14 febbraio Ariete

Nonostante l’ultima stagione non sia stata buona, al termine della giornata odierna riceverete notizie che cambieranno il corso della situazione. La tua tendenza a controllare tutto può essere un’arma a doppio taglio. Ti dà il controllo delle situazioni, ma crea carichi di lavoro che non puoi affrontare. Nonostante quanto possa sembrare a te e gli inevitabili piccoli litigi, i tuoi superiori hanno un’alta stima di te. Non rovinarlo con una rabbia puntuale.

Oroscopo Branko 14 febbraio Toro

Inizi a raccogliere i frutti di tutto ciò che hai seminato, alcuni dei quali migliori di quanto avresti mai potuto sognare. Oggi sarà una giornata segnata da sorprese, sia piacevoli che spiacevoli. Non eccitarti troppo per il primo o sprofondare nel secondo. La tua forza di volontà sarà oggi in uno dei momenti migliori del mese, noterai come le avversità non fermano i tuoi impulsi ad andare avanti.

Oroscopo Branko 14 febbraio Gemelli

Concediti un po’ di tregua e approfitta delle occasioni per divertirti oggi. Se hai l’opportunità di incontrare nuove persone, approfittane. La sensazione di impotenza di fronte ai problemi che ti circondano, ma che non è in tuo potere risolvere, può farti cadere nell’apatia e non preoccuparti di tutto. Oggi sarà uno di quei giorni in cui sembra che i tuoi obiettivi personali si stiano allontanando da te ad ogni passo che fai, invece di avvicinarti. Non scoraggiarti, è solo una serie passeggera.

Oroscopo Branko 14 febbraio Cancro

Non è tutto oro quel che luccica, tutt’altro. Cerca di non trascurare i piccoli dettagli in una conversazione importante che avrai oggi e che segnerà la tua vita. Sapere come fermare in tempo le discussioni ti impedirà di dire cose di cui poi ti pentirai. L’opportunità di acquistare qualcosa che stai cercando si presenterà. Rischiare è una parola che dovresti evitare oggi. Cerca di mantenere le cose come stanno e non ascoltare le voci che ti consigliano di entrare in magliette a undici bastoncini.